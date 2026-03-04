Aeroporto Cagliari, oltre 56 mln per infrastrutture

È stato sottoscritto, nella sede del palazzo dell’Aviazione Civile, il contratto di programma per il periodo regolatorio 2025-2028 tra Enac e Sogaer, la società di gestione dell’aeroporto di Cagliari Elmas ‘Mario Mameli’. L’accordo è stato siglato dal direttore generale Enac, Alexander D’Orsogna, e dall’amministratore delegato di Sogaer, Fabio Mereu. Si tratta dell’undicesimo atto, il secondo del 2026, sottoscritto sulla base dello schema-tipo del 2022.

La pianificazione approvata prevede interventi per un valore complessivo di oltre 56 milioni di euro, focalizzati sulla modernizzazione tecnologica e l’ampliamento delle capacità dello scalo. Gli investimenti sono ripartiti prevalentemente fra interventi finalizzati allo sviluppo e all’ampliamento delle infrastrutture di volo, come i piazzali e i raccordi; interventi volti al potenziamento delle infrastrutture del terminal, attraverso l’adeguamento degli spazi e degli apparati dedicati al controllo dei passeggeri, nonché l’aggiornamento tecnologico per un monitoraggio continuo dei flussi e un miglior servizio garantito all’utente finale; interventi mirati all’efficientamento della viabilità, all’aumento dei parcheggi e all’implementazione di reti e impianti; infine, l’investimento prevede altresì fondi dedicati al piano di manutenzioni straordinarie e all’efficientamento energetico.

“Auspico che all’accordo siglato con il gestore dell’aeroporto di Cagliari, ne seguano presto altri: si tratta di uno strumento fondamentale per monitorare l’attuazione degli impegni assunti dalle società di gestione sin dalle fasi di progettazione delle infrastrutture – ha detto D’Orsogna – Per Enac il contratto di programma rappresenta una leva strategica per verificare gli investimenti e accompagnare la crescita del comparto, con l’obiettivo di garantire all’utenza i più elevati standard di sicurezza. L’obiettivo comune è un trasporto aereo che sia sempre più innovativo, sostenibile, intermodale e di qualità per tutti i passeggeri”.

Di Palma ha espresso soddisfazione per la firma del contratto, “uno strumento di regolazione tariffaria fondamentale per garantire all’utenza i massimi livelli di sicurezza, l’adeguamento agli standard prestazionali europei e una forte attenzione all’efficientamento energetico delle opere aeroportuali italiane”.