Enac premia le donne pilota più giovani

Dieci giovani donne pilota hanno ricevuto, nella sede Enac, il “Premio Fiorenza de Bernardi 2025”, il riconoscimento istituito dall’Ente e giunto alla sua settima edizione, conferito alle donne più giovani ad aver conseguito una licenza di volo nell’anno di riferimento.

Il premio, dedicato alla memoria della Comandante Fiorenza de Bernardi, prima donna pilota di linea in Italia, scomparsa nel dicembre dello scorso anno, ha l’obiettivo di promuovere modelli e percorsi d’eccellenza che possano ispirare altre donne a intraprendere una carriera nel settore aeronautico.

“Il futuro del volo – ha commentato il presidente Enac Pierluigi Di Palma – ha il volto di queste giovani donne pilota. A loro vanno le mie congratulazioni per la passione che le ha portate a intraprendere questa rotta professionale. Siamo certi che insieme potremo costruire l’aviazione civile del domani, green, innovativa, intermodale e con il passeggero sempre al centro del viaggio”.

Tra le premiate c’è Linda Calistri (nella foto) che già nel 2023 era stata insignita del premio per essere stata la più giovane e unica donna ad aver conseguito il brevetto di pilota commerciale prima del compimento dei 21 anni. Il riconoscimento di quest’anno celebra invece il superamento degli esami e l’accumulo di oltre 1.500 ore di volo come primo ufficiale, traguardo che le permette – donna più giovane in Italia a raggiungere tale livello di abilitazione – di sbloccare la licenza necessaria per accedere al ruolo di comandante. Linda Calistri si è formata alla scuola di volo Professione volare di Forlì e nel settembre 2022 ha ottenuto il brevetto di pilota commerciale, dando inizio a una carriera che l’ha vista impegnata prima nella compagnia di bandiera Ita Airways e, attualmente, in Transavia (gruppo Klm).