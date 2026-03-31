Aeroporto Palm Beach sarà intitolato a Trump

Il governatore repubblicano della Florida, Ron DeSantis, ha dato il proprio consenso a rinominare l’aeroporto internazionale di Palm Beach, situato a circa tre chilometri dalla residenza privata del presidente americano, in onore di Donald Trump. Il cambiamento richiede l’approvazione della Federal aviation administration e le procedure amministrative sono ancora in corso.

“Il cambio di nome di un aeroporto è di competenza locale e la Faa non approva i cambiamenti di nome degli aeroporti”, ha indicato l’agenzia in un comunicato, confermando tuttavia che dovrà espletare una serie di formalità per convalidare tale modifica.