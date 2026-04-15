United, il Ceo pensa a nozze con American Airlines

L’amministratore delegato di United Airlines, Scott Kirby, ha ventilato l’ipotesi di una fusione con American Airlines all’amministrazione Trump nei mesi scorsi. Dalle nozze nascerebbe la maggiore compagnia aerea al mondo, ma è improbabile che l’unione riesca a superare l’esame antitrust.

L’amministrazione Trump, secondo quanto riportato da Bloomberg, non avrebbe chiuso comunque la porta all’idea mostrandosi aperta ai maxi accordi, come sta dimostrando l’unione fra Warner Bros e Paramount. Kirby avrebbe parlato della sua idea direttamente con Donald Trump lo scorso 25 febbraio, nel corso di un evento per parlare della ristrutturazione dell’aeroporto di Washington.