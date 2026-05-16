United volerà tra Palermo e NY anche d’inverno

Atterrerà sabato 23 maggio alle 7.15 all’aeroporto di Palermo il primo volo della Summer 2026 targato United Airlines proveniente da Newark-New York. La compagnia americana, dopo l’ottimo risultato raggiunto lo scorso anno in Sicilia, torna a operare il collegamento oltreoceanico che secondo alcune indiscrezioni di stampa dovrebbe proseguire anche nella Winter 26/27.

Attualmente la rotta ha tre frequenze settimanali (lunedì, giovedì e sabato) ma secondo quanto scrive Sicilia in Volo, i giorni in cui verrà operata, da fine ottobre a fine dicembre, saranno martedì, giovedì e domenica.