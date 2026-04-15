Avolta inaugura concept gastronomico ‘Amore’ a Fiumicino

Si basa sulla cultura gastronomica italiana ‘Amore Do Eat Better’, il concept proprietario Autogrill che combina il servizio di bar e snack per i passeggeri, inaugurato presso il Terminal 3 dell’aeroporto di Roma Fiumicino, da Avolta, società del travel retail e del food & beverage, attraverso Autogrill. Presente negli scali internazionali di Dusseldorf e Atene e sulle autostrade italiane, dopo le prime aperture aeroportuali in Italia, “Amore” arriva ora anche nello scalo romano, proseguendo lo sviluppo del concept nel canale aeroportuale. La nuova location è progettata per rispondere alle diverse esigenze dei passeggeri durante l’intera giornata.

“La nuova apertura di Amore riflette il continuo sviluppo di questo concept nel canale aeroportuale e la nostra più ampia presenza negli scali italiani – ha commentato Luca D’Alba, General Manager Italy F&B di Avolta – Roma Fiumicino è una tappa fondamentale e questa apertura ci permette di ampliare ulteriormente la gamma di opzioni a disposizione dei viaggiatori. Ringraziamo inoltre Adr, Aeroporti di Roma, con cui continuiamo a collaborare strettamente per sviluppare un’offerta che risponda alle mutevoli esigenze dei passeggeri”.