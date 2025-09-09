Da Malpensa a Hong Kong, due atterraggi d’emergenza

Ieri, lunedì 8 settembre, giornata di atterraggi di emergenza. A Malpensa il primo caso ha coinvolto un Boeing 737 proveniente da Djerba, isola della Tunisia, intorno alle 18, perchè era stato segnalato un finestrino rotto. Immediata la chiamata di emergenza partita dalla torre di controllo con i protocolli di sicurezza subito attivati. In pista sono arrivati i mezzi dei vigili del fuoco e quelli del soccorso Areu. Fortunatamente, l’aereo è atterrato senza problemi e senza feriti. La richiesta di intervento è rientrata senza che vi fossero particolari criticità per lo scalo.

L’altro episodio ha riguardato il volo Hong Kong Express UO235 da Pechino, uscito di pista in fase di atterraggio all’aeroporto internazionale dell’ex colonia britannica, finendo sull’erba e rilasciando fumo dal carrello. A causa dell’incidente, senza feriti, la pista nord dello scalo aereo della città è stata temporaneamente chiusa.