Fiumicino e Ciampino primi in Italia e in Europa per accessibilità

Gli aeroporti di Fiumicino “Leonardo da Vinci” e Ciampino “G. B. Pastine” hanno ottenuto il terzo e massimo livello del programma internazionale “Accessibility Enhancement Accreditation” (AEA) che valuta il grado di accessibilità di infrastrutture e servizi aeroportuali per persone con disabilità o a ridotta mobilità.

Questo nuovo riconoscimento, assegnato dall’associazione globale degli scali “Airports Council International (ACI) World”, consente agli aeroporti di Fiumicino e Ciampino di diventare i primi in Italia e nell’Unione Europea ad aver raggiunto il livello massimo della certificazione che, ad oggi, nella zona euro-mediterranea, risulta conseguito, solo dall’aeroporto di Istanbul-iGA.

Per gli scali si tratta della terza progressione nel percorso di accreditamento: dopo il primo livello ottenuto nell’agosto 2024 e il secondo raggiunto nell’aprile 2025.

“Il livello 3 dell’Accessibility Enhancement Accreditation assegnato da ACI World ai nostri aeroporti dimostra una direzione aziendale precisa: rendere i nostri aeroporti sempre più inclusivi”, ha commentato l’ad di Adr Marco Troncone che ha inoltre sottolineato come l’accessibilità non sia qualcosa di accessorio, ma “un requisito che coinvolge infrastrutture, processi e persone, migliorando l’esperienza quotidiana di viaggio di tutti i passeggeri”.