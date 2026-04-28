Wizz Air inaugura il volo diretto Roma-Tallinn

All’aeroporto di Fiumicino è stato inaugurato il volo diretto di Wizz Air per Tallinn. Il collegamento con la Capitale dell’Estonia verrà praticato tre volte a settimana (lunedì, mercoledì e venerdì), per un totale di quasi 56mila posti solo quest’anno, con un aeromobile Airbus A321neo.

Con questo sviluppo, Roma Fiumicino continua la sua crescita come principale base di Wizz Air in Italia, con 17 aeromobili basati e un ampio network in Europa e oltre, che ad oggi conta 78 rotte verso 31 Paesi. Nel 2026, la compagnia ungherese offrirà oltre 9,1 milioni di posti dallo scalo romano, con un incremento del 22,5% rispetto allo scorso anno, consolidando ulteriormente il ruolo dell’aeroporto romano quale base strategica all’interno del network della compagnia e diventando la seconda compagnia con 14.4% di quota di mercato del principale scalo romano.

“Il lancio della nuova rotta Roma-Tallinn rappresenta un ulteriore passo strategico nel rafforzamento della nostra presenza a Roma Fiumicino, che continua a crescere come principale base di Wizz Air in Italia – ha detto Andras Rado, Head of Communications di Wizz Air – Con questa nuova destinazione ampliamo ulteriormente le opportunità di viaggio per i nostri passeggeri, migliorando la connettività della Capitale verso l’Europa del Nord e offrendo al mercato italiano un accesso diretto a una città dinamica e ricca di attrattive come Tallinn. Il nostro impegno è continuare a investire su Roma, offrendo una rete sempre più estesa, tariffe basse e un’esperienza di viaggio migliore”.

“L’avvio del nuovo collegamento per Tallin rappresenta un risultato importante per il Sistema Aeroportuale Romano e conferma il nostro impegno nel rafforzare la connettività internazionale della Capitale – ha aggiunto Federico Scriboni, Aviation Business Development Director di Aeroporti di Roma - L’aggiunta di Tallinn nel nostro network ad opera di Wizz Air apre nuove opportunità per i flussi turistici e per le relazioni economiche e culturali tra Italia ed Estonia”.

Per l’Ambasciatore Estone in Italia, Lauri Bambus, “questo nuovo collegamento diretto tra le nostre capitali avrà un ruolo importante per far crescere i rapporti bilaterali tra Estonia ed Italia sia per il business ma anche per il turismo e i rapporti personali tra i due popoli”.