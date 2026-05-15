Affitti brevi, Tar appoggia Firenze nella lotta all’overtourism

Vittoria per il Comune di Firenze sugli affitti brevi: il Tar della Toscana ha respinto 19 ricorsi contro il regolamento comunale sulle locazioni turistiche, approvato nel 2025 con l’obiettivo dichiarato di limitare l’overtourism nel centro.

Le sentenze confermano il contingentamento delle unità già destinate all’affitto breve nel 2024, le autorizzazioni quinquennali, la soglia minima di 28 metri quadrati e il divieto di nuovi insediamenti residenziali a uso turistico nell’area Unesco.

I ricorsi erano stati presentati da operatori del settore, associazioni di categoria e privati cittadini, che contestavano violazioni dei principi costituzionali sulla proprietà e sulla libertà d’impresa, oltre che delle competenze legislative statali. I giudici amministrativi hanno richiamato la sentenza della Corte costituzionale 186/2025, che ha confermato la legittimità del Testo Unico del Turismo della Regione Toscana in vigore dal gennaio dell’anno scorso, e la giurisprudenza Ue, rilevando che “la protezione dell’ambiente urbano e gli obiettivi di politica sociale e culturale, insieme alla conservazione del patrimonio storico e artistico, costituiscono motivi imperativi di interesse generale che giustificano restrizioni della libertà di iniziativa economica”.

La sindaca Sara Funaro ha definito la decisione “una vittoria” ribadendo “la piena legittimità del Comune a regolamentare su questa materia” e anche il diritto delle amministrazioni locali a mantenere “l’equilibrio tra la residenzialità e le politiche a favore dei residenti cittadini”. Palazzo Vecchio, ha annunciato, estenderà i limiti anche ad altre aree fuori dal centro storico.

Di segno opposto la valutazione di Forza Italia, che ha annunciato il sostegno al ricorso al Consiglio di Stato mentre l’associazione Property Managers Italia ha espresso “sorpresa e amarezza” per una decisione che, secondo il presidente Lorenzo Fagnoni, rischia di ridurre l’offerta senza affrontare i problemi strutturali della casa.