Airbnb lancia la nuova esperienza tra musica e pittura

Airbnb annuncia una nuova esperienza esclusiva all’insegna dell’arte e della musica con un host d’eccezione, Gemello – artista eclettico noto per il suo stile visivo e musicale inconfondibile. Il 25 e 26 settembre e il 2 e 3 ottobre 2025 i partecipanti – sei per ciascuna sessione – avranno l’opportunità di vivere un’intensa avventura creativa nel cuore di Milano, dove disegno, musica e arte si intrecciano.

L’Esperienza, intitolata ‘Canvas & Sound: A Collaborative Art Experience with Gemello’, si svolgerà in uno spazio artistico contemporaneo, dove l’artista accoglierà gli ospiti con un drink di benvenuto e li guiderà in un percorso che unisce pittura e musica. Accompagnati da una selezione musicale curata da Gemello – tra brani suoi e canzoni che lo ispirano – i partecipanti saranno coinvolti in una sessione di pittura collettiva su una grande tela.

Sotto la guida dell’artista, ogni ospite potrà esprimere liberamente la propria creatività, contribuendo

alla nascita di un’unica opera condivisa. Al termine, la tela verrà suddivisa in sei frammenti: un pezzo

per ciascun partecipante, come souvenir simbolico del viaggio compiuto insieme.

“Quando dipingo e quando scrivo musica, il processo è sempre intuitivo e sperimentale: nasce da ciò

che vedo e dalle persone che incontro. Con questa Esperienza voglio dare la possibilità agli ospiti di

entrare nel mio mondo, di sporcarsi le mani di colore e di sentirsi parte di un’opera che rimarrà per

sempre legata a quell’istante”, commenta Gemello.

‘Canvas & Sound: A Collaborative Art Experience with Gemello’ sarà disponibile il 25 e 26 settembre e il 2 e 3 ottobre 2025 a Milano presso uno studio privato, al prezzo di 75€ a persona per un massimo di 6 partecipanti per sessione. Le prenotazioni saranno disponibili dal 4 settembre a questo link.