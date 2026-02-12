Airbnb: modello diffuso vincente, il caso di Milano e le Olimpiadi

“I Giochi Olimpici in versione diffusa sono un vantaggio per chi assiste, perché consentono di ampliare l’offerta di ospitalità e contenere i prezzi”: di questo è convinto Matteo Sarzana, country manager Italia di Airbnb. “Le montagne sono completamente piene. Se non ci fosse stata la possibilità per i turisti di soggiornare anche al di fuori dell’ospitalità tradizionale questi Giochi non si sarebbero potuti fare”, sottolinea Sarzana, evidenziando anche il tema dell’accoglienza dei volontari.

Secondo il manager, Milano “sta andando oltre le nostre aspettative: il mercato è cresciuto a doppia cifra, in particolare nel mese di febbraio rispetto allo scorso anno. Due i fenomeni già osservati durante le Olimpiadi di Parigi: prenotazioni last minute e aumento dei booking dopo l’abbassamento dei prezzi dei biglietti per la Cerimonia di inaugurazione. Fino a un mese fa – spiega all’ANSA – i biglietti costavano 400 euro, nelle ultime settimane sono stati messi a 26 euro. Le persone si sono potute permettere di venire a Milano per vedere la cerimonia e poi soggiornare”.

La maggiore affluenza è attesa da questa settimana in poi. Nelle località di montagna, da Bormio a Livigno, prevalgono turisti stranieri – in particolare da Stati Uniti, Canada, Germania e Francia – mentre su Milano la maggioranza degli ospiti è italiana.

“Se tutto fosse stato concentrato in un’unica location i prezzi sarebbero necessariamente saliti e non ci sarebbe stata l’offerta in grado di soddisfare la domanda – osserva Sarzana – Capisco che dal punto di vista di un atleta venga meno un po’ il pathos, come ha detto Sofia Goggia, ma per chi assiste è un vantaggio. Per Airbnb – conclude Sarzana – il modello diffuso rappresenta un’opportunità che c’era già, essendo presenti ovunque, senza dover costruire nulla di nuovo”.