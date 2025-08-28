Airbnb, novità per host e clienti da fine ottobre

A partire dal 27 ottobre 2025, Airbnb aggiornerà il sistema delle commissioni di servizio per gli host. Ma la novità non riguarda tutti, come chiarisce la pagina specializzata Vita da Host che conta oltre 41 mila follower su Instagram. Coinvolti, infatti, saranno soltanto gli host che utilizzano software di gestione degli annunci. In questo caso la commissione passerà dalla già esistente 15% a carico dell’host al 15,5%.

Attualmente, per la maggioranza degli host in Italia, il modello rimane quello classico: gli host pagano circa il 3% e gli ospiti una commissione aggiuntiva compresa tra il 14% e il 16%, scrive Il Messaggero. Diverso invece il caso degli host che usano software di gestione: per loro la commissione aumenta dello 0,5%. Gli ospiti, in questo modello, non pagano alcuna commissione separata.

Il vantaggio è che Airbnb mostra già i prezzi finali comprensivi di commissioni. Quindi, se l’host aggiorna le proprie tariffe, gli ospiti continueranno a vedere un prezzo unico e trasparente, senza costi aggiuntivi. “Gli host sono dunque invitati a controllare e aggiornare i propri prezzi prima del 27 ottobre 2025 – ricorda Airbnb – così da evitare sorprese nelle entrate”.