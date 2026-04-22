Cosa fare a Milano sull’onda de Il Diavolo veste Prada

Il 29 aprile arriva al cinema il sequel di uno dei cult più influenti legati al mondo dell’alta moda, grazie a una storia che ha ispirato generazioni, insieme ai look indimenticabili di Andrea e alle battute taglienti della temutissima caporedattrice di Runway. Questa volta, parte di quel racconto passa tra i luoghi simbolo simbolo di Milano come la Galleria, il Duomo e Brera, riportando così la città sotto i riflettori internazionali.

Ma se il grande schermo continua a raccontare passerelle e grandi maison, è nei quartieri della città che prende forma lo stile più interessante. Con Airbnb, è possibile viverlo da vicino con una selezione di loft che apre le porte a una Milano autentica, fatta di spazi curati, ma accessibili,

design essenziale e atmosfere accoglienti.

A completare il soggiorno, le esperienze Airbnb: dalla ricerca di pezzi unici tra vintage e archivi nascosti, all’incontro con artigiani e creativi locali, per scoprire una Milano fatta di dettagli, storie e

nuove prospettive. Lambrate, un loft di design tra ex spazi industriali.

Lambrate, un loft di design tra ex spazi industriali

Nel cuore della Milano più sperimentale, tra studi creativi e gallerie indipendenti, questo loft

contemporaneo riflette l’anima industriale di Lambrate. Spazi ampi, luce naturale e arredi essenziali creano un ambiente moderno e funzionale, perfetto per chi vuole vivere il quartiere dove nascono idee e tendenze.

Isola, un appartamento moderno nel quartiere che cambia volto

Tra architetture iconiche, botteghe creative e nuovi indirizzi del design, Isola è il simbolo della Milano contemporanea. L’alloggio selezionato è uno spazio curato e accogliente, caratterizzato da linee pulite e dettagli contemporanei, ideale per soggiornare in uno dei quartieri più dinamici della città.

Porta Ticinese, un loft essenziale nel quartiere del vintage

Tra Navigli, mercatini e botteghe storiche, Porta Ticinese è il punto di riferimento per chi cerca uno stile autentico e personale. L’alloggio proposto è un loft luminoso e minimal, con soppalco e arredi essenziali, che unisce funzionalità e design contemporaneo nel cuore della Milano più creativa.

Piazza Tricolore, un appartamento luminoso tra eleganza e mix culturale

A pochi passi da Piazza Tricolore, questa soluzione si apre su ambienti ampi e luminosi, dove il design incontra dettagli caldi e accoglienti. Situato in un tranquillo cortile di un edificio anni Quaranta, offre un equilibrio tra riservatezza e vita di quartiere, in una zona centrale che riflette l’anima più autentica e multiculturale di Milano. Uno spazio pensato per vivere la città con ritmo contemporaneo, condividere momenti conviviali o semplicemente rallentare dopo una giornata tra le vie del design.

Porta Venezia, tra design essenziale e atmosfera accogliente

Nel quartiere di Porta Venezia, questo appartamento si distingue per spazi ben organizzati e un’estetica pulita, pensata per un soggiorno semplice e confortevole. L’ambiente,

raccolto e curato, è ideale per alternare momenti di lavoro e relax in totale tranquillità. A pochi passi da una delle aree più dinamiche della città, tra indirizzi emergenti e nuove espressioni dello stile milanese, permette di vivere da vicino una Milano in continua evoluzione.

A caccia di tesori vintage tra i negozi della città con Sarah Un’esperienza a piedi per scoprire una Milano meno scontata, tra indirizzi selezionati e negozi indipendenti dove trovare capi e oggetti unici. In compagnia di Sarah, si attraversano quartieri e botteghe alla ricerca di pezzi con una storia, tra archivi nascosti e piccole realtà locali.Un modo autentico per esplorare la città attraverso il suo stile quotidiano, lasciandosi guidare tra dettagli, curiosità e nuove scoperte.

Shopping tra indirizzi segreti e moda milanese con Ruth

Un’esperienza alla scoperta della moda milanese insieme a Ruth, scrittrice di moda e insider locale. Un percorso tra boutique selezionate e indirizzi meno conosciuti, scelti per offrire qualità e stile per ogni budget. Guidati da uno sguardo esperto, il tour si costruisce intorno alle preferenze personali, trasformandosi in un itinerario su misura tra tendenze, storia della moda e cultura locale. Tra una tappa

e l’altra, emergono racconti e curiosità che restituiscono il legame profondo tra Milano e il suo sistema moda. Un’occasione per trovare capi unici e costruire il proprio stile con consapevolezza, vivendo la città attraverso i suoi luoghi più autentici e meno visibili.