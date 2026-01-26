Dove dormire a Milano a due passi dalle location olimpiche

Con l’avvicinarsi dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, la città si prepara ad accogliere visitatori da tutto il mondo, tra grandi eventi, competizioni e un calendario che trasformerà Milano in un vero e proprio palcoscenico internazionale. In questo contesto, Airbnb – Partner Mondiale di Milano Cortina 2026 – mette in evidenza una selezione di alloggi situati in posizioni strategiche tra i circa un migliaio di alloggi attualmente disponibili sulla piattaforma nell’area urbana di Milano, durante il periodo dei Giochi.

Appartamenti di design a due passi dallo Stadio Meazza, sede della cerimonia di apertura

Il primo alloggio è un autentico rifugio urbano, pensato per offrire un soggiorno all’insegna del comfort e del design. Gli ambienti curati, caratterizzati da uno stile minimal ed elegante, lo rendono ideale per chi ama l’essenzialità senza rinunciare allo stile. L’appartamento gode di una vista privilegiata sullo stadio milanese, che ne sottolinea l’estrema vicinanza e l’unicità della posizione. È la scelta perfetta per gli appassionati di sport e per chi desidera vivere da vicino l’energia delle competizioni. Qui il link all’alloggio.

Il secondo è un appartamento luminoso che permette di vivere con grande facilità il grande evento Olimpico di San Siro. È infatti possibile raggiungere lo stadio a piedi e allo stesso tempo, la vicinanza alla metropolitana, permette agli ospiti di visitare l’area metropolitana di Milano con estrema efficienza. Dotato di una deliziosa zona living con cucina, questo grazioso alloggio vanta anche un balconcino con vista sul giardino interno che restituisce un senso di quiete. Qui il link all’alloggio.

Nei pressi di Arena Santa Giulia, nel cuore delle gare di Hockey

Un alloggio moderno vicino alla Olympic Arena, nel cuore del quartiere Santa Giulia, è la soluzione ideale per chi desidera sentirsi a casa anche lontano da casa. Gli spazi sono curati e luminosi, la camera matrimoniale è ampia e il salotto confortevole. Questo elegante bilocale offre un soggiorno pratico e senza stress perfetto per viversi le competizioni invernali da vicino. Qui il link all’alloggio.

Situato in una zona strategica di Milano, a breve distanza dall’Arena Santa Giulia, quest’altro appartamento dai colori pop rappresenta una base ideale per vivere da vicino le competizioni olimpiche. Ben collegato grazie alla vicinanza alla metropolitana M3 Rogoredo e alla stazione ferroviaria, consente di muoversi agevolmente in città e raggiungere le principali aree di interesse. Gli ambienti accoglienti e curati offrono uno spazio confortevole dove rilassarsi dopo una giornata di eventi, mentre la presenza di uno spazio esterno riservato aggiunge un tocco di tranquillità al soggiorno. Qui il link all’alloggio.

Posizione strategica per Assago Forum e le competizioni di pattinaggio e short track

A pochi passi da Assago Forum, questo elegante bilocale dal design raffinato, rappresenta la soluzione perfetta per un soggiorno da veri olimpici. Immerso in un’area verde nel cuore di Assago, l’appartamento risulta essere ideale per ospitare fino a 4 persone. Il soggiorno regala una splendida vista sullo skyline milanese. È però la posizione di questa struttura ad essere il vero punto di forza dell’alloggio: il Forum di Assago è infatti raggiungibile a piedi in soli 12 minuti. Qui il link all’alloggio.