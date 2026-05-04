Su Airbnb aumentano le ricerce per le località del festival musicali estivi

Non sono soltanto i concerti delle superstar nelle grandi città a guidare i viaggi musicali dell’estate 2026, ma festival in località meno centrali, lontani da stadi e palazzetti, che stanno registrando crescite record su Airbnb. Dalle Marche alla Puglia fino al Lago di Lecco, le ricerche di alloggi nelle destinazioni che ospitano questi eventi aumentano anno su anno con picchi fino al +160%, segnando un cambio di rotta nei flussi turistici legati alla musica.

A trainare il fenomeno sono soprattutto le ricerche di gruppo, che trasformano il festival in un’occasione di viaggio condiviso, sempre più legata alla scoperta del territorio e alla scelta di alloggi spaziosi ma accessibili pensati per più persone. Una dinamica che riflette anche una maggiore attenzione alla gestione del budget: viaggiare in gruppo consente infatti di scegliere soluzioni più ampie, ottimizzando i costi senza rinunciare al comfort.

Marche: Fano e dintorni, ricerche fino al +160% e boom anche nelle località vicine

In vista dell’Adriatic Sound Festival 2026, il più atteso evento musicale della costa marchigiana, Fano registra una crescita delle ricerche su Airbnb pari +160% rispetto al 2025, con un interesse quindi più che raddoppiato rispetto alla prima edizione. Durante le date dell’evento, previsto il prossimo 12-14 giugno, quasi il 30% delle ricerche riguarda soggiorni per gruppi, a conferma del ruolo della piattaforma nel facilitare esperienze condivise, con soluzioni che offrono spazio e comodità.

Il fenomeno si estende anche oltre il comune ospitante, raggiungendo località non immediatamente vicine: rispetto all’anno passato infatti, anche Senigallia – in provincia di Ancona – registra ricerche raddoppiate proprio nei giorni del festival. A trainare la domanda sono soprattutto viaggiatori italiani, in particolare da Milano, insieme a una componente internazionale in crescita da Germania, Regno Unito e Svezia.

Puglia: cresce l’interesse per il festival in Valle d’Itria, fino al +120% di ricerche su Airbnb a Locorotondo

Lo stesso schema si ripete in Puglia dove il Polifonic, in programma il prossimo 23-26 luglio, traina le ricerche di alloggi su Airbnb in tutta la Valle d’Itria. A Locorotondo le ricerche crescono di oltre il +120% rispetto all’edizione 2025, mentre anche destinazioni vicine come Ostuni (oltre il +20%)

registrano incrementi significativi proprio durante i giorni del festival.

Anche qui è forte la componente di gruppo: ad esempio a Cisternino, nelle date del prossimo festival, oltre il 60% delle ricerche riguarda soggiorni di tre o più persone, con quote elevate anche a Martina Franca (quasi il 60%), Ostuni (oltre il 40%).

Lecco: ricerche oltre il +100% rispetto al 2025

Il trend prosegue anche vista lago, dove il Nameless Festival, in programma dal 30 maggio 2026, guida una crescita significativa delle ricerche sulla piattaforma. Lecco infatti registra picchi di crescita significativi con oltre +100% delle ricerche rispetto all’edizione 2025, con un trend positivo anche rispetto alle date 2024 (+90%).

Durante i giorni dell’evento, oltre il 50% delle ricerche nel lecchese riguarda gruppi, un dato che evidenzia anche in Lombardia la tendenza a vivere il festival come un’occasione per stare insieme.

A sostenere la domanda sono soprattutto viaggiatori provenienti dal Nord Italia, insieme a una componente internazionale in crescita da Austria, Stati Uniti e Paesi Bassi.

Dormire vicino ai festival: le case Airbnb dell’estate 2026

Se il festival è il punto di partenza, è l’alloggio a dare forma all’esperienza. Sempre più viaggiatori scelgono di soggiornare nelle località che li ospitano, optando per case spaziose e immerse nel contesto locale, ideali per comitive di amici e per chi vuole prolungare l’esperienza oltre gli orari dei live.

Di seguito, una selezione di alloggi Airbnb ideali per chi vuole unire l’energia dei festival al piacere di stare insieme.