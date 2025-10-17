2 Chiavi Michelin al Tivoli Doelen Amsterdam Hotel

Il Tivoli Doelen Amsterdam Hotel è stato insignito di due Chiavi Michelin, il nuovo riconoscimento internazionale della Guida Michelin che celebra le esperienze alberghiere più eccezionali al mondo. Il premio è stato annunciato l’8 ottobre durante la prima Cerimonia Globale della Guida Michelin per gli Hotel, tenutasi a Parigi.

Le Chiavi Michelin rappresentano per il mondo alberghiero ciò che le stelle sono per i ristoranti, premiando gli hotel che eccellono in ospitalità, carattere e qualità. Le due Chiavi indicano un “soggiorno eccezionale”, capace di andare oltre il comfort e il servizio e di offrire quella che può definirsi un’esperienza memorabile.

Situato lungo il fiume Amstel, nel cuore della città, il Tivoli Doelen Amsterdam è uno degli hotel più antichi di Amsterdam. Dietro la sua storica facciata si cela una struttura a cinque stelle dal gusto contemporaneo, dove l’eleganza classica e la raffinatezza moderna si fondono perfettamente. Un tempo dimora de La ronda di notte di Rembrandt, l’hotel racconta molto della propria storicità, pur mantenendo un’atmosfera fresca, intima e personale. Con i suoi interni raffinati, l’ospitalità autentica e l’attenzione ai dettagli, l’hotel cattura l’essenza stessa di Amsterdam: elegante, creativa e ricca di carattere.

Le due Chiavi Michelin collocano il Tivoli Doelen Amsterdam tra gli hotel più straordinari del mondo. La selezione da parte degli ispettori indipendenti della Guida Michelin premia infatti gli hotel che si distinguono per autenticità, servizio ed esperienza eccezionale per gli ospiti.

“Questo riconoscimento è un omaggio al nostro team dedicato, che lavora ogni giorno con passione e impegno per offrire soggiorni memorabili ai nostri ospiti – afferma Angelo Vassallo, DG di Tivoli Doelen Amsterdam Hotel – Le due Chiavi Michelin confermano il nostro forte impegno nell’unire tradizione e lusso moderno in un modo che racconti Amsterdam nella maniera più autentica”.

Con questo premio, il Tivoli Doelen Amsterdam entra a far parte di un gruppo esclusivo di hotel in tutto il mondo che, secondo la Guida Michelin, stabiliscono un nuovo standard nell’ospitalità di altissimo livello.