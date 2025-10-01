A Mercure il premio International Brand of the Year 2025

Mercure Hotels & Resorts, brand internazionale di Accor riconosciuto per la sua ospitalità autentica e ispirata alle culture locali, ha ottenuto il titolo di International Brand of the Year ai 2025 European Franchise Awards, organizzati dalla European Franchise Federation (EFF).

Il premio riconosce la traiettoria di espansione internazionale di Mercure e il forte slancio nel settore dell’hôtellerie in franchising. Fin dalla sua fondazione nel 1973, il marchio ha promosso una filosofia basata sulla connessione culturale e sulla valorizzazione delle identità locali. Oggi vanta la più ampia pipeline di sviluppo all’interno del portafoglio Accor, con oltre 210 nuovi hotel in fase di realizzazione nel mondo: un percorso che conferma la dedizione del brand a creare esperienze radicate nei luoghi e capaci di trasformare ogni soggiorno in un viaggio di scoperta.

Gli European Franchise Awards sono assegnati da una giuria composta da 18 associazioni nazionali di franchising, ciascuna delle quali rappresenta i vincitori delle precedenti competizioni nazionali. Oltre al titolo di International Brand of the Year, la manifestazione celebra ogni anno diverse categorie, tra cui Franchisee of the Year, Franchisor of the Year, Emerging Franchise Brand e l’Hall of Fame Award for Franchising.

“Gli European Franchise Awards rappresentano un momento importante per riunire la comunità del franchising e celebrare le eccellenze del settore. È un privilegio poter incontrare e valorizzare alcuni dei concept e dei professionisti più rappresentativi”, ha detto Mathias Lehner, Presidente della European Franchise Federation.

“Questo riconoscimento dimostra l’impegno di Mercure nel proporre esperienze significative, interpretate attraverso la cultura locale. I nostri partner sono parte fondamentale di questo successo e, insieme, continuiamo a crescere offrendo ai viaggiatori nuovi modi per scoprire e vivere i luoghi che visitano, in Europa e nel mondo”, ha aggiunto Vincent Moskovtchenko, VP Marketing Midscale Brands per Europa e Nord Africa di Accor.