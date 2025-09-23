Accor rafforza la sua leadership in Italia con 5 nuove aperture

Prosegue il percorso di crescita di Accor in Italia, con l’annuncio di nuovi sviluppi alberghieri che interesseranno alcuni dei brand più prestigiosi del Gruppo, tra cui Raffles, Sofitel ed Emblems Collection. Questi progetti confermano la strategia di Accor nel segmento lusso e l’expertise consolidata nel settore dell’ospitalità d’eccellenza, a pochi mesi da inaugurazioni di grande rilievo come il primo Orient Express hotel – Orient Express La Minerva – aperto quest’anno a Roma, che ha riportato alla luce un palazzo seicentesco in Piazza della Minerva, restaurato dall’architetto-artista Hugo Toro. Nel 2026 sarà la volta di Venezia, con l’apertura di Orient Express Palazzo Donà Giovannelli, dimora quattrocentesca oggetto di un attento recupero firmato da Aline Asmar d’Amman.

Il 2025 ha segnato anche il debutto de La Dolce Vita Orient Express, il nuovo treno luxury che propone itinerari di viaggio slow in cui si intrecciano arte, paesaggi e alta cucina a tre stelle Michelin, curata dallo chef Heinz Beck. Con l’apertura del Palazzo Donà Giovannelli, i passeggeri potranno arrivare direttamente alla Stazione di Venezia Santa Lucia e raggiungere l’hotel con una breve passeggiata o un trasferimento in

gondola.

Tra i progetti più attesi spicca Raffles Lake Como, previsto per il 2027, che segnerà il debutto del marchio in Italia. L’hotel sorgerà lungo una delle aree più esclusive del lago, a seguito di una ristrutturazione completa, e offrirà tutte le esperienze iconiche del brand – dalla Library alla Writers’ Bar, dalla Long Bar alla Patisserie – unite al fascino del lago più celebre a livello internazionale. Tra gli elementi distintivi: un beach bar privato accessibile da un tunnel storico, concept restaurant innovativi, una forte attenzione alla sostenibilità e un percorso enogastronomico che valorizzerà le eccellenze locali.

Sempre nel 2027 è prevista l’apertura di Sofitel Genova Marina, secondo indirizzo italiano del brand francese dopo Sofitel Roma Villa Borghese. Il nuovo cinque stelle sorgerà sul waterfront cittadino e sarà progettato dal celebre architetto Renzo Piano, figura di spicco a livello internazionale per opere iconiche come The Shard a Londra e il Centre Pompidou a Parigi. Con la sua visione, l’hotel è destinato a ridefinire gli standard dell’ospitalità genovese, diventando il primo vero hotel di lusso internazionale della città.Il progetto coinciderà con l’avvio del collegamento ferroviario ad alta velocità Milano-Genova, che ridurrà i tempi di percorrenza a meno di un’ora, aumentando l’attrattività del capoluogo ligure anche per i viaggi di breve durata.

Emblems Collection debutterà invece in Italia nel 2026 con quattro nuove strutture, concepite per esaltare l’identità locale attraverso design, autenticità e narrazione. L’Hotel Bellevue a Cortina d’Ampezzo proporrà 80 camere immerse nella cornice delle Dolomiti, meta di riferimento sia per la stagione sciistica sia per l’estate. Palazzo Sozzini Malavolti a Siena offrirà una dimora storica con affreschi ottocenteschi, giardini segreti e una spa dedicata all’artigianato toscano. Relais San Clemente in Umbria, ex convento benedettino immerso in 40 ettari di parco, diventerà un rifugio esclusivo con ville private e una cappella consacrata. Infine, Masseria Furnirussi in Puglia proporrà 60 suite, molte con piscina privata, inserite nel contesto più grande frutteto di fichi d’Europa, reinterpretando in chiave contemporanea l’architettura

salentina.

Il 2025 è stato un anno particolarmente dinamico anche per il portafoglio lifestyle del Gruppo. A marzo sono stati inaugurati The Hoxton Florence e l’Hotel Giacomo Morra Alba – Handwritten Collection, mentre l’estate ha visto il debutto del Mövenpick Hotel Bari, nel cuore del quartiere Murat. Ricavato dal restauro dello storico Palace Hotel, il nuovo Mövenpick si caratterizza per un design sostenibile e sofisticato, 186 camere eleganti, una SPA privata, fitness room e dodici sale meeting fino a 300 persone. L’offerta gastronomica è affidata al Connubio Bistrot, che propone una cucina contemporanea ispirata alle tradizioni pugliesi, con una selezione curata di vini e cocktail.