Turespaña main sponsor di Italian Tourism Awards in onda su RAI2

La magia del turismo incanta la Città Eterna con uno spettacolo firmato Italian Tourism Awards – The night of excellence. Il prossimo 10 dicembre alle18 nelle sale del The St Regis Rome si celebreranno

professionalità e maestranze del settore dell’Hospitality e del travel. 15 le categorie in concorso e 45 i finalisti in una serata patrocinata da ENIT, Ministerio del Turismo, Regione Lazio, Federalberghi, Federturismo confindustria, e Adutei tra le altre.

Turespaña è main partner di questo evento del settore turistico che vedrà per la prima volta la trasmissione dell’evento su Rai 2 il prossimo 16 dicembre, grazie alla partnership con RAI- Radio Televisione Italiana.

“Partecipare come main sponsor alla prossima edizione Italian Tourism Awards è un grande onore, poiché significa anche sostenere il settore turistico e nello specifico la premiazione dei professionisti del comparto turistico italiano, sia incoming che outgoing. Anche questi valori sono condivisi nella ‘Estrategia Turismo España 2030’, il cui obiettivo non è altro che contribuire al raggiungimento di una gestione sostenibile del comparto turistico, in modo tale che ci permetta di mantenere la nostra posizione di leadership mondiale offrendo prosperità alla nostra economia, ai nostri territori, ai nostri lavoratori

e alle nostre aziende”, ha commentato Gonzalo Ceballos, direttore Ente spagnolo Turismo Roma.