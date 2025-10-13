Novotel debutta a Malta sul lungomare di Sliema

Novotel annuncia la sua prima apertura a Malta con il Novotel Malta Sliema, situato nella vivace località costiera di Gżira, lungo la costa nord-orientale dell’isola.

L’hotel, di nuova costruzione e con 293 camere, si distingue per il design contemporaneo e per la

posizione privilegiata che offre una vista panoramica su La Valletta e sul Mar Mediterraneo. Tra i punti

di forza della struttura, una piscina a sfioro con jacuzzi sul rooftop, una piscina interna riscaldata, una

spa con trattamenti completi, un centro fitness e ampi spazi dedicati al benessere. L’offerta è

completata da un ristorante mediterraneo, un lobby bar, un pool bar panoramico e sei sale meeting

modulari in grado di accogliere fino a 200 persone.

Cristina De Oliveira-Frewen, Chief Operating Officer Franchise Operations Europe & North Africa,

Premium, Midscale & Economy di Accor, ha dichiarato: “Il debutto di Novotel sull’isola riflette la nostra ambizione di portare un’ospitalità moderna, equilibrata e orientata al benessere in mercati chiave a livello europeo. Il Novotel Malta Sliema rappresenta perfettamente questo approccio, combinando design contemporaneo, comfort e una posizione strategica ideale per ospiti business e leisure”.

La struttura si trova a pochi passi dal lungomare di Sliema, dal terminal dei traghetti e dalle principali aree di shopping e intrattenimento di Sliema e Ta’ Xbiex, in posizione ideale per raggiungere La Valletta e

l’Aeroporto Internazionale di Malta. Grazie al personale multilingue, agli spazi accessibili e all’attenzione al benessere degli ospiti, il nuovo Novotel Malta Sliema si propone come un punto di riferimento per l’ospitalità contemporanea sull’isola.

L’hotel sarà gestito da ST Group, uno dei principali operatori alberghieri maltesi, in franchising con

Accor.

Ivan Borg Ferrando, Cluster General Manager di ST Group, ha commentato: “L’apertura del Novotel

Malta Sliema rappresenta un importante passo per l’industria alberghiera maltese. Siamo orgogliosi di

collaborare con Accor per introdurre sull’isola il marchio Novotel, da sempre sinonimo di equilibrio,

convivialità e qualità per famiglie, amici e viaggiatori business”.