Ester Tamasi riconfermata direttrice Italia di Malta Tourism Authority

A quasi 6 anni dalla sua nomina come direttore Italia di Malta Tourism Authority, Ester Tamasi viene riconfermata nel suo incarico, ribadendo la solidità del percorso costruito in questi anni. Un ruolo che ha assunto nel dicembre 2019 – a pochi mesi dallo scoppio della pandemia – e che ha saputo affrontare con determinazione, resilienza e grande spirito di squadra, trasformando le sfide in opportunità di rilancio e innovazione.

Dal 2020 ad oggi, la destinazione Malta ha registrato una crescita costante nel mercato italiano, sia in termini di arrivi che di qualità della domanda. L’Italia si è consolidata come secondo mercato strategico per l’arcipelago, (raggiungendo per la prima volta sotto la direzione di Tamasi anche il primo posto) con un incremento significativo nel segmento premium e una forte fidelizzazione nel turismo esperienziale, culturale, sportivo e bleisure.

Un approccio riconosciuto anche a livello nazionale: lo dimostrano i due prestigiosi premi ricevuti da Ester Tamasi nelle ultime settimane. Il 4 novembre, Forbes Italia l’ha inserita nella lista dei 100 volti più influenti del marketing e della comunicazione, accanto ai protagonisti dell’innovazione nel brand storytelling e nella trasformazione digitale.

“Sono riconoscimenti che parlano di squadra, di visione condivisa e della capacità di abbracciare il cambiamento – ha commentato Ester Tamasi – In un settore in continua evoluzione, comunicare oggi significa ispirare, generare valore e costruire connessioni autentiche tra brand, territorio e persone. La leadership è un atto collettivo: non si tratta di controllare, ma di abilitare talenti, creare fiducia, distribuire responsabilità e crescere insieme”.

Il 24 novembre, nella cornice del Palazzo della Gran Guardia di Verona, Ester Tamasi ha ricevuto il premio Women Who Won 2025 nella categoria ‘Destinazioni Estere’, promosso da QualityTravel per valorizzare la leadership femminile nel turismo. La motivazione sottolinea il ruolo chiave della direttrice nella promozione di Malta in Italia, nella costruzione di progetti di valore come “Nessuna donna è un’isola” a Gozo e nella capacità di unire visione strategica e sensibilità relazionale.

Sotto la guida di Tamasi, la sede italiana di MTA ha rafforzato la propria presenza sul territorio attraverso una rete dinamica di eventi trade e consumer, collaborazioni trasversali, progetti congiunti con tour operator, agenzie e stakeholder, e un’attività continua di formazione e aggiornamento.

Il risultato è un modello di promozione che ha saputo coniugare strategia e relazione, intuito e competenze, consolidando Malta come destinazione d’eccellenza per ogni stagione dell’anno.

Guardando al 2026, la strategia della sede italiana di Malta Tourism Authority si orienta verso un consolidamento dei prodotti turistici di alta gamma, con particolare attenzione ai settori della cultura, della gastronomia, del turismo attivo e del benessere. Grande importanza sarà data anche alla valorizzazione delle isole di Gozo e Comino, inserite in una visione di sviluppo sostenibile e armonico dell’arcipelago. Sul fronte della comunicazione, si punta a intensificare i progetti legati alla promozione digitale e a nuove forme di storytelling immersivo, capaci di coinvolgere il pubblico in modo sempre più emotivo e memorabile.

Nel mondo del turismo, il tempo è un alleato prezioso. E il rinnovo del mandato a Ester Tamasi conferma quanto la continuità nella leadership, se unita alla capacità di interpretare il presente con occhi rivolti al futuro, possa generare valore duraturo. “Con questo nuovo rinnovo avrò ricoperto questo incarico per quasi un decennio, un periodo che considero un patrimonio prezioso. Significa avere il tempo per creare chiarezza, distribuire responsabilità in modo oculato, coltivare la libertà dentro regole condivise. Ed è ciò che continueremo a fare: insieme, con la stessa energia che ci lega a Malta e al suo modo di essere isola, visione, relazione”, ha concluso Tamasi.