Alle Fiji aprirà primo resort One&Only di Kezner International

Kerzner annuncia la firma del primo resort One&Only nelle isole Fiji. Situato nell’arcipelago delle Isole Yasawa, nelle Fiji occidentali, il resort aprirà nel 2029 e includerà anche 20 esclusive One&Only Private Homes che saranno in vendita a partire da novembre 2025.

Il progetto rappresenta un traguardo significativo e testimonia il crescente ruolo delle Fiji come destinazione per investimenti internazionali, reso possibile dalla partnership strategica tra Kerzner e BSP Life, uno dei principali investitori istituzionali del Paese e membro del Gruppo finanziario BSP. La collaborazione combina l’esperienza internazionale di Kerzner nella creazione di destinazioni d’eccellenza con l’impegno di BSP Group nel promuovere lo sviluppo economico nell’area South Pacific.

“Le Fiji sono da tempo una destinazione ambita per il nostro portfolio globale e siamo entusiasti di presentare questa location straordinaria agli ospiti di One&Only – ha dettoo Philippe Zuber, CEO di Kerzner – Sbloccare questo nuovo capitolo si allinea perfettamente con la nostra strategia di crescita nell’area Asia-Pacific e rafforza l’approccio distintivo del marchio, che punta a offrire costantemente esperienze eccezionali, valorizzando al contempo il calore e l’ospitalità dello spirito figiano a livello internazionale”.

Sviluppato su un terreno di 127 acri lungo la spettacolare e incontaminata costa di Nacula Island, nell’arcipelago delle Yasawa, il resort sarà un rifugio esclusivo dove natura selvaggia, cultura autentica e la rinomata ospitalità ultra-lusso di One&Only si incontrano. Incorniciato da tramonti mozzafiato, spiagge di sabbia bianca, acque cristalline e una lussureggiante flora tropicale, l’isola – raggiungibile in soli 30 minuti di idrovolante dall’aeroporto internazionale – si presenta come un autentico santuario, capace di offrire un’esperienza senza pari tra meraviglie naturali e vivacità culturale.

“Guidati da principi comuni di sviluppo rispettoso e da un profondo impegno verso la preservazione del patrimonio ancestrale delle Fiji, siamo entusiasti di collaborare con BSP Life per questo progetto di rilevanza storica – ha detto Juan Aguilar, presidente Real Estate di Kerzner – Ispirati dallo spirito delle Fiji, il design, il carattere e le esperienze del resort e delle Private Homes rifletteranno l’anima stessa delle isole”.

Progettata per armonizzarsi con il territorio circostante, l’architettura del resort darà priorità alla sensibilità ecologica e minimizzando l’impatto ambientale durante lo sviluppo del progetto. La struttura incarnerà l’essenza tradizionale figiana combinando armoniosamente artigianato locale ed estetica contemporanea attraverso un design senza tempo, viste mozzafiato e spazi open-air, mentre le esperienze uniche e immersive di One&Only celebreranno il ritmo idilliaco della vita delle Fiji.

L’arrivo di One&Only eleva gli standard dell’ospitalità di lusso nel Pacifico, rafforzando il posizionamento delle Fiji come destinazione per i viaggiatori più esigenti. Il resort disporrà di 40 camere, suite e ville, sei ristoranti d’eccellenza, il centro wellness Club One e introdurrà una comunità di 20 esclusive One&Only Private Homes che combinano il comfort di una residenza privata con i servizi d’eccellenza del brand.

Il progetto in via di sviluppo nelle Fiji si unisce ad altre aperture molto attese per One&Only, tra cui One&Only Moonlight Basin a Big Sky, Montana, Stati Uniti (in apertura a novembre 2025), e i resort con Private Homes di Half Moon Bay (Antigua) e Hudson Valley, New York (USA).