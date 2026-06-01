Barceló Hotel Group cresce in Germania con il nuovo Barceló Dresden Newa

Barceló Hotel Group rafforza la propria presenza in Germania con l’apertura del nuovo Barceló Dresden Newa, struttura quattro stelle situata nel cuore di Dresda. L’hotel, precedentemente operativo sotto il marchio Occidental Hotels & Resorts, rappresenta il secondo indirizzo del gruppo nel Paese dopo il Barceló Hamburg.

La struttura ha riaperto lo scorso 2 aprile dopo un importante intervento di ristrutturazione completato nei primi mesi del 2026. Il progetto ha interessato camere, aree comuni, spazi dedicati alla ristorazione e sale eventi, con un nuovo concept improntato a un’ospitalità contemporanea ed elegante.

Situato accanto alla stazione ferroviaria centrale e a pochi passi dalla Prager Strasse, il Barceló Dresden Newa dispone di 319 camere e si inserisce nel contesto culturale della cosiddetta “Firenze sull’Elba”, città nota per il patrimonio artistico e architettonico della Sassonia.

Tra gli elementi distintivi della struttura spicca il mosaico storico “Newa Landscapes”, opera del pittore tedesco Franz Tippel realizzata nel 1970, oggi considerata parte del patrimonio artistico cittadino.

L’offerta gastronomica comprende il Newa Restaurant, con proposte che reinterpretano la tradizione culinaria della Germania orientale in chiave contemporanea, e il Mosaik Garten Café & Terrasse dedicato a cocktail e momenti conviviali. Completano i servizi un’area wellness con sauna e docce emozionali, una fitness room attrezzata e oltre 600 mq di spazi per eventi MICE, articolati in otto sale con capienza fino a 300 persone.

Con questa apertura Barceló Hotel Group consolida la strategia di espansione nell’Europa centrale, area in cui il gruppo è presente dagli anni Novanta. Oggi la compagnia gestisce undici hotel tra Germania, Slovenia, Ungheria, Italia, Polonia e Repubblica Ceca.

“Come hotel profondamente legato alla città, siamo orgogliosi di scrivere un nuovo capitolo della storia di questo edificio emblematico”, ha dichiarato Eckart Pfannkuchen, direttore generale del Barceló Dresden Newa, sottolineando il potenziale turistico e culturale di Dresda nel panorama tedesco.