Best Luxury Hotel Awards, premio alla carriera a Ezio A. Indiani

Durante la cerimonia dei Best Luxury Hotel Awards, Ezio A. Indiani, General Manager dell’Hotel Principe di Savoia di Milano dal 2005, ha ricevuto il Premio alla Carriera quale riconoscimento a una carriera strardinaria nell’hôtellerie di lusso e a una leadership che ha reso l’Hotel Principe di Savoia un simbolo internazionale di eleganza e accoglienza.

Indiani ricopre attualmente per il sesto mandato la carica di Delegato Nazionale del Chapter Italiano di EHMA – European Hotel Managers Association, associazione che rappresenta i professionisti dell’ospitalità di eccellenza in Europa, di cui è stato Presidente Europeo dal 2019 al 2022.

Nel 2025 Ezio A. Indiani ha ricevuto altri tre prestigiosi riconoscimenti che celebrano la sua professionalità e responsabilità sociale. In maggio, durante la fiera internazionale Tutto Food, Indiani è stato insignito dal Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida del premio per il suo impegno professionale e organizzativo come maestro di eleganza e ospitalità, riconosciuto come degno rappresentante ed eccellente ambasciatore del Made in Italy. Questo premio sottolinea la sua capacità di coniugare l’eccellenza alberghiera con i valori dell’autentica tradizione italiana.

Nello stesso mese, nella storica cornice di Palazzo Marino, sede del Comune di Milano, si è svolta la ventiquattresima edizione del Premio Campione, riconoscimento conferito dai City Angels a cittadini distintisi per meriti sociali. Ezio A. Indiani è stato premiato tra dieci personalità selezionate da una giuria di giornalisti e professionisti della comunicazione alla presenza del Sindaco Giuseppe Sala, del Prefetto Claudio Sgaraglia e del Questore Bruno Megale. Il premio, noto anche come “Oscar della bontà” o “Oscar della solidarietà”, gli è stato conferito per la sua generosità nel mettere a disposizione il 6 gennaio scorso il Salone delle Feste dell’Hotel Principe di Savoia per accogliere 200 persone senza fissa dimora per uno straordinario pranzo con musica e ballo. Lo chef del Principe Alberto di Monaco, Christian Garcia, e l’Executive Chef del Principe di Savoia, Fabrizio Cadei, hanno cucinato un delizioso menù intitolato “La Befana dei Clochard” dimostrando un impegno concreto verso la comunità milanese.

Nel mese di ottobre 2025, durante la Milano Wine Week, Ezio Indiani ha ricevuto il premio della Fondazione Francesca Rava per l’eccellenza e l’impegno sociale nell’ospitalità.

Con una carriera internazionale di oltre 45 anni nel settore dell’hôtellerie di lusso, che lo ha visto alla guida di prestigiosi hotel come Villa d’Este, Hotel des Bergues a Ginevra e Hotel Eden a Roma e da 20 anni alla guida del Principe di Savoia, Indiani è una figura di riferimento nel panorama alberghiero europeo. Nel 2002 ha ricevuto il Premio Hermes come miglior direttore d’albergo del mondo, e nel 2022 è stato nominato General Manager of the Year agli European Hotel Awards.