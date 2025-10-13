Chiavi MICHELIN: ecco la prima selezione internazionale

La Guida MICHELIN presenta la sua prima selezione mondiale delle Chiavi MICHELIN. Gli ispettori hanno setacciato il mondo e scelto tra gli oltre 7.000 hotel presenti nella selezione della guida, per identificare quelli che offrono le esperienze più eccezionali. Come le Stelle indicano le migliori esperienze culinarie nel mondo, le Chiavi MICHELIN rivelano le strutture che, all’interno della selezione di hotel della Guida, offrono i soggiorni più straordinari.

In totale, sono 2.457 gli hotel che hanno ricevuto Una (1.742), Due (572) o Tre (143) Chiavi MICHELIN in tutto il mondo, i quali soddisfano i più elevati standard di ospitalità e qualità.

Una Chiave MICHELIN: un vero gioiello per carattere e personalità. Può rompere gli schemi, offrire qualcosa di diverso o semplicemente essere uno dei migliori del suo genere. Il servizio è sempre all’altezza e offre molto di più rispetto a strutture di prezzo simile;

due Chiavi MICHELIN: un luogo straordinario sotto ogni punto di vista, che offre un’esperienza memorabile. Un hotel di carattere, personalità e fascino, gestito con passione e cura. Il design o l’architettura di pregio e un legame forte con il territorio in cui si trova sono gli elementi che permettono di vivere un soggiorno eccezionale;

tre Chiavi MICHELIN: È uno degli hotel più straordinari del mondo e una destinazione in sé per il viaggio di una vita. Ha tutti gli elementi per far sì che ogni soggiorno diventi davvero indimenticabile.

Con 49 novità e 12 promozioni, l’Italia è il secondo paese più rappresentato nella selezione degli hotel premiati con una o più Chiavi MICHELIN, con un totale di 188 strutture segnalate con questa distinzione. Tra le novità, sono ben 12 le strutture a fare il doppio salto, entrando così a far parte di questa selezione direttamente con Due Chiavi MICHELIN, mentre sono ben 5 su 12 gli hotel promossi a Tre Chiavi MICHELIN nell’edizione 2025: Borgo Santo Pietro, a Chiusdino, Four Seasons Hotel Firenze, a Firenze, Passalacqua, a Moltrasio, Bvlgari Hotel Roma, a Roma e, infine, il San Domenico Palace, Taormina, A Four Seasons Hotel, a Taormina.