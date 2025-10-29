Club Med combatte il caro-sci con il Premium All Inclusive

Negli ultimi anni, il costo di una settimana bianca è cresciuto sensibilmente, con rincari che – secondo Assoutenti – in alcune località italiane sfiorano il +30%. Solo lo skipass è aumentato di quasi +24% rispetto al 2021, mentre le tariffe per l’alloggio hanno segnato un +20%. Un trend che ha spinto quasi un milione di italiani a rinunciare nel 2025 alla tradizionale vacanza sulla neve, preferendo formule più brevi o alternative.

Per rispondere a queste nuove esigenze Club Med propone la formula Premium All Inclusive, che tra i numerosi servizi offerti include anche skipass e lezioni di sci e snowboard di gruppo garantendo un modo più semplice e trasparente di vivere la montagna, senza rinunciare alla qualità del tempo e del servizio.

Per chi ama lo sci, i Resort Club Med sono la quintessenza della vacanza perfetta. Grazie all’accesso diretto alle piste con la formula ski-in/ski-out, gli ospiti possono indossare gli sci direttamente dal Resort, uscire dalla ski-room e immergersi subito nel piacere delle discese. Con attrezzature di alta qualità provenienti dai migliori brand come Rossignol, che i clienti possono noleggiare pagando un supplemento, e ski room attrezzate con armadietti privati inclusi nel costo del soggiorno, tutto è pensato per garantire un’esperienza senza stress.

Un altro punto forte è la disponibilità di fino a 25 ore di lezioni incluse di sci e snowboard sui pacchetti settimanali, per principianti ed esperti, bambini (che fino ai 4 anni soggiornano gratuitamente in Resort) e adulti. Gli ospiti possono migliorare la propria tecnica o scoprire il piacere di sciare per la prima volta, sempre seguiti da istruttori qualificati.

Il segmento montagna di Club Med conferma la solidità di questo modello, registrando nella stagione invernale una crescita del 26% rispetto al 2024, con Pragelato Sestriere e Saint Moritz tra i Resort più richiesti, insieme a Club Med Serre Chevalier.