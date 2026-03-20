Giamaica, Sandals Resorts investe 200 mln per rilanciare 3 resort post-uragano

Sandals Resorts International (SRI) ha annunciato un investimento di 200 milioni di USD per trasformare tre dei suoi resort iconici in Giamaica: Sandals Montego Bay, Sandals Royal Caribbean e Sandals South Coast.

A seguito dell’uragano Melissa dello scorso autunno SRI ha riaperto cinque delle sue otto strutture giamaicane già lo scorso dicembre, mentre Sandals Montego Bay, Sandals Royal Caribbean e Sandals South Coast sono rimasti chiusi per consentire le corrette valutazioni.

Con l’avanzare degli interventi di ripristino nei tre resort, il Gruppo ha individuato l’opportunità di avviare una trasformazione più ampia e strutturata, in linea con la visione Sandals 2.0. Di conseguenza, Sandals South Coast riaprirà il 18 novembre 2026, seguito da Sandals Royal Caribbean e Sandals Montego Bay, entrambi previsti in riapertura il 18 dicembre 2026.

Questo processo di rinnovamento migliorerà numerosi aspetti dell’esperienza di soggiorno degli ospiti come nuovi e scenografici punti di accoglienza con vista sul Mar dei Caraibi, nuove categorie di camere, piscine riprogettate e spazi comuni e lounge completamente rinnovati, mantenendo al contempo il senso del luogo e lo spirito distintivo che da sempre caratterizzano questi resort iconici. Anche l’offerta gastronomica sarà ampliata, con l’introduzione di nuovi concept food&beverage in ciascuna struttura.

SRI ha inoltre sottolineato che tutte le altre strutture in Giamaica restano pienamente operative e continuano ad accogliere gli ospiti, tra cui Sandals Royal Plantation, Sandals Ochi, Sandals Dunn’s River, Sandals Negril e Beaches Negril, garantendo la possibilità di vivere le attrattive della Giamaica mentre prende forma questo nuovo importante capitolo.