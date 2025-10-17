Le nuove Signature Experiences di Sun Siyam Resort

Sun Siyam festeggia i 35 anni di attività con una brand (r)evolution all’insegna di un nuovo statement, ‘The Home of the Maldivian Spirit’, e rafforzando il posizionamento del Gruppo quale resort operator tra i più autenticamente rappresentativi della cultura maldiviana: con l’occasione ha, inoltre, lanciato 12 nuove esperienze per arricchire il soggiorno degli ospiti nei cinque resort maldiviani e nel boutique hotel in Sri Lanka.

Le innovative Signature Experiences abbracciano i diversi momenti del soggiorno nei resort Sun Siyam, a partire dal cerimoniale di benvenuto fino ai percorsi culinari che celebrano la tradizione attraverso racconti e sapori, passando per attività da svolgere in coppia e in famiglia. E non mancano piccole sorprese quotidiane per scoprire lincantevole bellezza della natura circostante. Eccole di seguito.

Wow Welcome è un momento iconico per Sun Siyam, che ha rivisto la cerimonia di benvenuto all’arrivo degli ospiti con un riuscito mix di tradizione e lusso, un vero e proprio viaggio sensoriale nello spirito del Gruppo. Dall’accoglienza esclusiva all’Aeroporto di Velana, a Malé – con cuffie brandizzate e ventagli intrecciati – a un cordiale benvenuto in resort con un cerimoniale che include, oltre a momenti di festa, la melodia ipnotica della grande conchiglia suonata a fiato. Abolito il consueto check-in, gli ospiti vengono accompagnati direttamente alla Bar-Ception, dove li attendono cocktail tropicali e un abbraccio festoso.

Beach Club è la nuova esperienza dedicata a chi vuole socializzare: un pomeriggio di relax sulla spiaggia si evolve in una serata di musica con tanto di deejay, balli a piedi nudi e drink a volontà.

Ultimate Honeymoon è pensata per le coppie in cerca di romanticismo, intimità e lusso raffinato. Itinerari su misura ed esperienze indimenticabili costruite attorno alle storie personali: ogni dettaglio è curato con attenzione per celebrare lamore in tutte le sue sfumature.

The Treasure Hunt invita gli ospiti – in particolare famiglie e coppie – a scoprire l’isola attraverso curiosità e un pizzico di spirito di avventura. Risolvendo indizi legati ai luoghi simbolici del resort, si intraprende un viaggio interattivo e divertente che conduce a una misteriosa “scatola del tesoro”: un modo innovativo, giocoso e coinvolgente per scoprire la bellezza naturale dell’isola.

Plant-Based Bliss celebra la cucina consapevole con piatti a base vegetale, proposti in tutti i ristoranti del Gruppo. Utilizzando ingredienti e spezie locali, propone deliziosi e completi pasti dallalba al tramonto, puntando su equilibrio, sostenibilità e benessere.

Insta Villa regala agli ospiti il massimo del lusso nelle ville più esclusive dell’isola. Piscine a sfioro mozzafiato, viste panoramiche e interni splendidamente arredati: ogni dettaglio è studiato per creare momenti da condividere anche sui social media. Per contenuti ancora più memorabili, è disponibile un fotografo professionista che aiuta a catturare alla perfezione la magia della vacanza tropicale.

Ice-Blocks on the Go è una dolce e divertente sorpresa sotto il sole maldiviano. Un carretto dei gelati, rigorosamente elettrico e decorato con colori tropicali, distribuisce ghiaccioli artigianali, realizzati con ingredienti freschi e locali ai gusti ispirati alle Maldive.

Turndown Journey reinventa il momento del rientro serale in camera, dopo una giornata di sole e di attività, all’insegna della creatività e ispirazione maldiviana. Per sette notti, gli ospiti vengono sorpresi con esperienze uniche e coinvolgenti, che rendono ogni ritorno in villa un autentico viaggio alla scoperta della cultura locale.

Maldivian Roots è unesperienza immersiva di unintera giornata dedicata alla cultura maldiviana. Gli ospiti hanno l’opportunità unica di vivere e mangiare come la gente del posto, con celebrazione finale sotto le stelle. Un invito a entrare in contatto con lautentica essenza delle Maldive e a creare ricordi profondamente autentici.

Moonlit Cinema è un’esperienza cinematografica all’aperto, sulle acque tranquille delle Maldive. A bordo di una tradizionale imbarcazione, il dhoni, gli ospiti assistono a un film sotto le stelle, con comodi cuscini, luci soffuse, champagne esclusivo, popcorn e altre sfiziosità.

Secret Sundowner è un modo misterioso e affascinante per vivere il tramonto. Un bar itinerante e nascosto appare ogni giorno in una location particolarmente panoramica del resort, proponendo brindisi segreti con drink sempre diversi. Nessuna prenotazione, nessun costo extra: solo un momento rilassato per celebrare la bellezza dell’isola. Disponibile tre volte a settimana, per piccoli gruppi, in un’atmosfera easy ed esclusiva.

Oltre alle nuove esperienze, Sun Siyam ha introdotto Siyam Rewards, il programma di fidelizzazione digitale, pensato per rafforzare il rapporto diretto con gli ospiti. Gli iscritti possono godere di programmi personalizzati, upgrade delle camere e opportunità per compensare le emissioni di carbonio, con vantaggi e premi disponibili fin dalla prima prenotazione. Come sempre, ogni soggiorno contribuirà a sostenere progetti di conservazione marina e iniziative comunitarie attraverso la piattaforma di sostenibilità del Gruppo, Sun Siyam Care.

Infine, per aiutare gli ospiti a orientarsi allinterno del portfolio resorts alle Maldive e in Sri Lanka, le strutture sono state suddivise in tre collezioni distinte: Luxury, Privé e Lifestyle.

Luxury Collection incarna il massimo delleleganza alle Maldive, dove il lusso incontra la natura, ne fa parte lesclusivo Sun Siyam Iru Fushi. Lifestyle Collection è la linea vivace e dinamica del Gruppo, dove trovano posto Sun Siyam Olhuveli e Siyam World. Infine, Privé Collection racchiude i rifugi intimi ed esclusivi, per chi ama lo stile ‘pieds nus’, dove la privacy e il comfort su misura sono prioritari. Include Sun Siyam Iru Veli, Sun Siyam Vilu Reef e Sun Siyam Pasikudah in Sri Lanka, ideali per viaggiatori in cerca di evasione e romanticismo.