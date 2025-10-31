Sun Siyam, un mese di offerte per il Black Friday

Dura un mese intero, esattamente dal 1° novembre al 1° dicembre, la promozione in occasione del Black Friday 2025 di Sun Siyam, che rende possibile regalarsi il sogno delle Maldive o il fascino dello Sri Lanka, prenotando un soggiorno in uno dei sei resort del Gruppo con tanti sconti e vantaggi. I soggiorni acquistati possono essere effettuati fino a dicembre 2026, esclusi alcuni periodi di altissima stagione.

Sono visibili QUI tutte le offerte Black Friday 2025 Sun Siyam, di seguito, le proposte di ogni singolo resort.

Fino al 45% di sconto a Siyam World Maldives Lifestyle Collection

Il resort più creativo e sportivo delle Maldive propone sconti fino al 45% sui soggiorni e vantaggi tra cui una floating breakfast per 2 ospiti, la ricca colazione servita su un cestino galleggiante nella piscina della propria villa, trasferimenti in idrovolante gratis per una o due persone (a seconda della durata del soggiorno), un upgrade sulla sistemazione. Inoltre, come sempre al Siyam World, vale lesclusiva formula WOW! All-Inclusive, disponibile 24 ore su 24, che non include soltanto cibo e bevande, ma tantissime attività, incluso escursioni e sport dacqua non motorizzati.

Tanti sconti per ogni sistemazione al Sun Siyam Olhuveli Lifestyle Collection

Al Sun Siyam Olhuveli gli sconti sono tantissimi e variano secondo la durata del soggiorno e la sistemazione prescelta: tra questi, riduzione del 50% o gratuità per i trasferimenti in motoscafo da Male, floating breakfast, 25% di sconto sui trattamenti Spa e 30% sui ristoranti à la carte, 15% sul diving in coppia, ecc. E come sempre, ragazzi fino a 15 anni non compiuti sono ospiti gratuiti in camera con i genitori.

Trasferimenti gratuiti e vantaggi per famiglie al Sun Siyam Iru Veli Privé Collection

Sun Siyam Iru Veli, privacy e comfort pieds nus, propone trasferimenti gratuiti e riduzioni al 50% per l’idrovolante da Male (in base al numero di pernottamenti), floating breakfast per 2, welcome wine, un trattamento Spa 2×1, escursioni in barca per avvistare i delfini e snorkeling lungo la ricca barriera corallina, e ancora, su disponibilità, early check-in/late check-out, upgrade di camera, ecc. E come sempre, bambini fino a 12 anni non compiuti sono ospiti gratuiti in camera con i genitori.

Relax con stile al Sun Siyam Vilu Reef Privé Collection

Transfer gratuiti in idrovolante da Male, trattamento Spa di coppia da 60 minuti e floating breakfast sono alcuni dei vantaggi di chi prenota durante l’offerta Black Friday e che si aggiungono alle altre attenzioni che il resort riserva normalmente agli ospiti: come l’early check-in, le sorprese romantiche per chi è in luna di miele e per le famiglie (2 bimbi fino a 12 anni non compiuti in camera con i genitori soggiornano gratuitamente).

Fuga sulla costa orientale dello Sri Lanka al Sun Siyam Pasikudah Privé Collection

Situato sulla tranquilla costa orientale dello Sri Lanka, non distante da alcuni tra siti più iconici dell’Isola, inclusi alcuni patrimoni UNESCO, questo resort boutique offre il 50% di sconto sull’upgrade della camera, esperienze culinarie esclusive, trattamenti Spa e attività gratuite come escursioni in bici e kayak.

Avventura e fascino al Sun Siyam Iru Fushi  Luxury Collection

Iru Fushi propone fino al 30% di sconto su tutte le ville e trasferimento gratuito in idrovolante per un ospite per soggiorni di almeno quattro notti. Inoltre, upgrade nella pluripremiata Spa che offre oltre 140 tipi di trattamenti benessere, sconti sulle cene private in spiaggia, early check-in/late check-out, ecc.

E inoltre continua fino al 25 novembre il concorso per vincere un soggiorno di 7 notti per 4 persone in uno dei resort Sun Siyam della Lifestyle Collection, Siyam World e Sun Siyam Olhuveli. Per partecipare basta seguire @sunsiyamresorts su Instagram e mettere “mi piace” al post Biggest Giveaway. Il concorso fa parte di una serie di iniziative lanciate da Sun Siyam Resorts in occasione dei 35 anni di attività.