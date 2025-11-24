Voli più economici del 20% con il Black Friday

24 Novembre 2025, 12:15

Il Black Friday è ormai vicino, si celebra infatti venderdì 28 novembre, e le offerte e le riduzioni di prezzo tornano in tutti i negozi, servizi e prodotti, compresi i voli. Il motore di ricerca di voli e hotel Jetcost.it ha effettuato un’analisi comparativa dei prezzi di migliaia di voli e i voli nazionali saranno più economici del 18,82%, quelli europei del 25,36% e quelli per il resto del mondo del 16,35%. Complessivamente, i prezzi di tutti i biglietti saranno più bassi del 20%.

Jetcost.it ha condotto uno studio analizzando migliaia di voli e tariffe per conoscere i prezzi medi dei biglietti aerei nella settimana del Black Friday 2025 rispetto alle offerte e ai prezzi del resto dell’anno e queste sono state le conclusioni:

  1. Voli nazionali
    I voli nazionali avranno uno sconto del 18,82% nella settimana del Black Friday, se li confrontiamo con giugno, il mese più costoso dell’anno. Il che significa che, se durante il Black Friday un volo nazionale avrà un prezzo medio di 285 euro, mentre a giugno sarà di 350. È un’ottima occasione per cercare i voli che si desiderano poiché solo nei mesi di settembre e ottobre troveremo prezzi più basso.
  2. Voli europei
    I voli europei avranno uno sconto del 25,36%, con un prezzo medio di 319 euro durante la settimana del Black Friday, rispetto ai 427 euro di giugno, il mese più costoso. Come per i voli nazionali, i voli verso le destinazioni europee saranno più economici solo a settembre e ottobre.
  3. Voli intercontinentali
    Infine, i voli verso le destinazioni del resto del mondo avranno uno sconto del 16,35%, il prezzo medio durante la settimana del Black Friday sarà di 960 euro, mentre a marzo, il mese più costoso, sarà di 1.148 euro.

il prezzo medio durante l’anno è di 1049,17, mentre nella settimana del Black Friday sarà in media di 922,22 euro. Non ci sarà un altro periodo dell’anno con i prezzi più bassi.

  1. Le destinazioni più ricercate durante il Black Friday
    Il team di Jetcost.it ha effettuato un’analisi storica per vedere quali sono le destinazioni più ricercate dagli italiani durante il Black Friday, ecco i risultati:
  1. Milano
  2. Roma
  3. Catania
  4. Napoli
  5. Palermo
  6. Torino
  7. Bologna
  8. Bari
  9. Venezia
  10. Cagliari
  11. Lamezia Terme
  12. Verona
  13. Brindisi
  14. Pisa
  15. Olbia
  16. Genova
  17. Trieste
  18. Lampedusa
  19. Firenze
  20. Perugia

Destinazioni europee più ricercate durante il Black Friday 2025:

  1. Parigi
  2. Londra
  3. Barcellona
  4. Vienna
  5. Praga
  6. Madrid
  7. Tenerife
  8. Amsterdam
  9. Lisbona
  10. Budapest
  11. Bucarest
  12. Valencia
  13. Siviglia
  14. Tirana
  15. Bruxelles
  16. Las Palmas de Gran Canaria
  17. Malta
  18. Malaga
  19. Berlino
  20. Fuerteventura

Destinazioni nel resto del mondo più ricercate durante il Black Friday 2025:

  1. Istanbul
  2. New York
  3. Sharm El Sheikh
  4. Cairo
  5. Marrakech
  6. Bangkok
  7. Havana
  8. Dubai
  9. Zanzibar
  10. Tokyo
