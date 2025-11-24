Voli più economici del 20% con il Black Friday

Il Black Friday è ormai vicino, si celebra infatti venderdì 28 novembre, e le offerte e le riduzioni di prezzo tornano in tutti i negozi, servizi e prodotti, compresi i voli. Il motore di ricerca di voli e hotel Jetcost.it ha effettuato un’analisi comparativa dei prezzi di migliaia di voli e i voli nazionali saranno più economici del 18,82%, quelli europei del 25,36% e quelli per il resto del mondo del 16,35%. Complessivamente, i prezzi di tutti i biglietti saranno più bassi del 20%.

Jetcost.it ha condotto uno studio analizzando migliaia di voli e tariffe per conoscere i prezzi medi dei biglietti aerei nella settimana del Black Friday 2025 rispetto alle offerte e ai prezzi del resto dell’anno e queste sono state le conclusioni:

Voli nazionali

I voli nazionali avranno uno sconto del 18,82% nella settimana del Black Friday, se li confrontiamo con giugno, il mese più costoso dell’anno. Il che significa che, se durante il Black Friday un volo nazionale avrà un prezzo medio di 285 euro, mentre a giugno sarà di 350. È un’ottima occasione per cercare i voli che si desiderano poiché solo nei mesi di settembre e ottobre troveremo prezzi più basso. Voli europei

I voli europei avranno uno sconto del 25,36%, con un prezzo medio di 319 euro durante la settimana del Black Friday, rispetto ai 427 euro di giugno, il mese più costoso. Come per i voli nazionali, i voli verso le destinazioni europee saranno più economici solo a settembre e ottobre. Voli intercontinentali

Infine, i voli verso le destinazioni del resto del mondo avranno uno sconto del 16,35%, il prezzo medio durante la settimana del Black Friday sarà di 960 euro, mentre a marzo, il mese più costoso, sarà di 1.148 euro.

il prezzo medio durante l’anno è di 1049,17, mentre nella settimana del Black Friday sarà in media di 922,22 euro. Non ci sarà un altro periodo dell’anno con i prezzi più bassi.

Le destinazioni più ricercate durante il Black Friday

Il team di Jetcost.it ha effettuato un’analisi storica per vedere quali sono le destinazioni più ricercate dagli italiani durante il Black Friday, ecco i risultati:

Milano Roma Catania Napoli Palermo Torino Bologna Bari Venezia Cagliari Lamezia Terme Verona Brindisi Pisa Olbia Genova Trieste Lampedusa Firenze Perugia

Destinazioni europee più ricercate durante il Black Friday 2025:

Parigi Londra Barcellona Vienna Praga Madrid Tenerife Amsterdam Lisbona Budapest Bucarest Valencia Siviglia Tirana Bruxelles Las Palmas de Gran Canaria Malta Malaga Berlino Fuerteventura

Destinazioni nel resto del mondo più ricercate durante il Black Friday 2025: