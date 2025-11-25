Sconti fino a 150 euro con il Black Friday di Cathay Pacific
25 Novembre 2025, 12:00
Cathay Pacific offre ai propri passeggeri un’esclusiva promozione per il Black Friday, disponibile solo su cathaypacific.com/cx/it_IT.html.
Dal 28 novembre al 7 dicembre, i passeggeri potranno usufruire di uno sconto di 150 euro a persona sui voli verso le destinazioni più popolari dell’Asia-Pacifico, tra cui Cina continentale, Giappone, Corea del Sud, Indonesia, Thailandia, Vietnam, Australia e Nuova Zelanda.
L’offerta, la più vantaggiosa dell’anno di Cathay Pacific, è valida per tutte le classi di servizio. I passaggeri che prenotano per quattro persone possono ricevere uno sconto totale di €600 utilizzando il codice sconto ITBLACKFRI.
La promozione è disponibile in esclusiva per i clienti Revolut fino al 27 novembre, prima di essere lanciata su cathaypacific.com a partire dal Black Friday (28 novembre). I clienti Revolut avranno inoltre diritto a un aumento fino a 20 volte dei RevPoints su tutte le prenotazioni effettuate tramite il sito web, compresi i voli non scontati per Hong Kong.