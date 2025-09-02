Sun Siyam festeggia 35 anni e trasforma il suo brand

Sun Siyam festeggia 35 anni di ospitalità maldiviana e annuncia una trasformazione epocale. Più che un semplice restyling visivo, la (r)evolution del marchio introduce un nuovo messaggio di brand, The Home of the Maldivian Spirit, rafforzando il posizionamento del Gruppo quale uno dei resort operator più autenticamente rappresentativi della cultura maldiviana. La trasformazione arricchisce il percorso degli ospiti con nuove Signature Experiences disponibili in tutti e sei i resort.

Una nuova identità unifica ora i cinque resort maldiviani del Gruppo e il suo rifugio esclusivo in Sri Lanka sotto il nome di The House of Siyam. Per aiutare gli ospiti e i partner a orientarsi all’interno del portfolio, le strutture sono state suddivise in tre collezioni distinte: Luxury, Privé e Lifestyle.

· Luxury Collection: il massimo dell’eleganza nelle isole dell’arcipelago, dove il lusso incontra la natura. A guidare questa collezione è Sun Siyam Iru Fushi, che offre esclusività premium in un paradiso baciato dal sole.

· Lifestyle Collection: vivace, dinamica e pensata per un’avventura da sogno. I resort della Lifestyle Collection, Sun Siyam Olhuveli e Siyam World, sono ricchi di intrattenimento, attività ricreative e una vasta gamma di esperienze per famiglie, coppie e gruppi di amici.

· Privé Collection: rifugi intimi ed esclusivi per chi ama lo stile “pieds nus”, dove la privacy e il comfort su misura sono prioritari. Include Sun Siyam Iru Veli, Sun Siyam Vilu Reef e Sun Siyam Pasikudah in Sri, ideali per viaggiatori in cerca di evasione e romanticismo.

Al centro di questa evoluzione ci sono una serie di Signature Experiences, pensate per arricchire il soggiorno con la cultura e la creatività maldiviana. Gli ospiti possono immergersi in Maldivian Roots, percorsi culinari e culturali che ogni settimana celebrano la tradizione attraverso racconti e sapori. Oppure possono prenotare Insta Villa, il primo studio fotografico overwater delle Maldive, per scatti memorabili in un ambiente a sei stelle. E vivere l’atmosfera vibrante del Sun Siyam Beach Club, dove i pomeriggi di relax si trasformano in serate di musica e danza mentre i cieli si tingono di arancio. E ancora Wow Welcome, il cerimoniale che accoglie gli ospiti in arrivo nei resort, Hidden Treasure, una divertente caccia al tesoro, il percorso gastronomico Plant Based Bliss, il romantico Moonlit Cinema… ogni soggiorno è arricchito da inattesi momenti di gioia.

Come sempre, ogni soggiorno contribuirà a sostenere progetti di conservazione marina e iniziative comunitarie attraverso la piattaforma di sostenibilità del Gruppo, Sun Siyam Care.

“Quando abbiamo fondato Sun Siyam nel 1990 e aperto il primo resort nel 1998, il nostro obiettivo era semplice: condividere con il mondo il calore delle nostre isole e della nostra gente. La trasformazione di oggi conserva quella stessa anima, aprendoci però all’innovazione per incontrare le nuove generazioni di viaggiatori dall’animo libero”, ha spiegato Ahmed Siyam Mohamed, Fondatore, Proprietario e Managing Director del Gruppo.

“Questo non è un rebrand di immagine, riguarda l’intera esperienza. Parla di autenticità culturale, di ospitalità consapevole e della creazione di momenti che ispirano felicità. Abbiamo la più ampia scelta di accomodation e il piano all-inclusive più generoso di tutta la regione, e ora le nostre Signature Experiences: stiamo tracciando la strada per il futuro del viaggio alla Maldive”, ha detto Deepak Booneady, Chief Executive Officer.

La nuova identità del brand si esprime coerente in ogni punto di contatto, dal nuovo sito sunsiyam.com alla stampa, al digitale, fino all’esperienza degli ospiti, con un look fresco, inconfondibilmente maldiviano e al tempo stesso contemporaneo e consapevole.

Il Gruppo ha selezionato i migliori esperti di settore per orchestrare il rebranding: JHAGGER&CO, in qualità di brand advisor, ha guidato un progetto annuale iniziato con una ricerca di mercato e una revisione interna di vision, mission e valori; Lee McNichol e Jose Rivero, fondatori e direttori creativi dello studio londinese StudioSixty7, incaricati del restyling degli ambienti interni;Il pioniere dell’ospitalità maldiviana Dominik Ruhl ha aiutato il team nello sviluppo e implementazione dei nuovi standard operativi e delle esperienze, integrandoli nella quotidianità del servizio.

A tutto ciò si è aggiunta l’esecuzione impeccabile da parte dei team operativi sulle isole, dei General Manager e dei Resort Manager guidati dal Vicepresidente Operations del Gruppo, Abdulla Thamheed, nonché dei team commerciali, marketing e PR. Il risultato è un sistema dal design caldo e vibrante, che conserva l’anima maldiviana abbracciando al contempo un’estetica contemporanea.