Mandarin Oriental debutta in Corea del Sud

Mandarin Oriental annuncia il suo ingresso in Corea del Sud con lo sviluppo di un nuovo hotel a Seoul, apertura programmata per il 2030. All’interno del Central Business District, a nord del fiume Han, la struttura sarà nel crocevia tra il distretto finanziario e i siti culturali più importanti. Le 128 camere e suite saranno caratterizzate da un’atmosfera intima, ispirandosi a un club privato.

L’offerta culinaria sarà un punto focale dell’hotel. Gli ospiti potranno optare per un ristorante panoramico al 21° piano o tra due ristoranti al piano inferiore: il primo richiamerà il concept di SOMM presso Mandarin Oriental, The Landmark Hong Kong, mentre il secondo offrirà una cucina cinese rivisitata. Da non perdere sarà lo Chef’s Counter, mentre al piano terra non mancherà il bar con lounge e il The Mandarin Cake Shop.

L’hotel disporrà di varie location per eventi e meeting, tra cui una sala da ballo, spazi poliedrici e una terrazza esterna, adatta sia per occasioni speciali, sia per eventi lavorativi.

Immancabile poi la Spa at Mandarin Oriental che, concepita come un santuario per riconnettersi con la natura, unirà le tradizioni curative coreane alle terapie avanzate di bellezza, recupero e performance.

La Spa sarà disposta su quattro piani e sarà dotata di piscina interna di 25 metri, palestra e una terrazza esterna per rilassare mente e corpo. Inoltre, ci saranno un’accademia di golf con vari simulatori, una parete multiball, una sala giochi e il kids’ club.

“Seoul è un centro culturale ed economico in pieno sviluppo e siamo lieti di annunciare il nostro ingresso in questo mercato dinamico. Mandarin Oriental, Seoul incarnerà il nostro impegno per una crescita attenta e responsabile, offrendo un’esperienza che riflette lo spirito unico della destinazione e al tempo stesso il servizio leggendario e l’eccellenza nel design, filo conduttore di tutte le nostre proprietà”, ha detto Laurent Kleitman, Group Chief Executive di Mandarin Oriental.

Con l’apertura di Mandarin Oriental, Seoul il Gruppo consolida la propria presenza in Asia, segnando una tappa importante nella sua espansione a livello internazionale.