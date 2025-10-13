Meliá gestirà gli hotel di proprietà di Leo Messi

Meliá Hotels International (MHI) gestirà i MiM Hotels, marchio di boutique hotels di proprietà di Leo Messi, a partire dal 1^ novembre 2025.

I MiM Hotels sono strategicamente posizionati in destinazioni spagnole esclusive tra cui Sitges, Sotogrande, Maiorca, Ibiza e Baqueira Beret, e nel Principato indipendente di Andorra. Caratterizzate da un’estetica sofisticata e contemporanea, le strutture vantano elementi signature come le esclusive “Messi Suite” e una collezione di memorabilia d’eccezione, tra cui una replica autografata del Pallone d’Oro.

Le strutture sono state concepite per rispondere alle necessità dei viaggiatori esigenti a cui offrono un servizio personalizzato, esperienze curate nei minimi dettagli e concept gastronomici d’autore. L’attenzione al benessere è un’altra colonna portante dell’esperienza MiM, con spazi progettati per offrire percorsi idroterapici, trattamenti su misura, ambienti dedicati al rilassamento olistico e un’ampia gamma di attività all’aperto come golf, sci e trekking disponibili nelle destinazioni Sotogrande, Baqueira Beret e Andorra.