Minor Hotels debutta a Malta, al via una strategia di espansione globale

Minor Hotels annuncia la firma di NH Collection Sliema, il suo primo hotel a Malta. L’apertura è prevista entro la fine del 2026: la struttura offrirà 268 camere e suite nel cuore della rinomata località costiera di Sliema.

NH Collection Sliema è concepito come un resort urbano, caratterizzato da servizi esclusivi che includono una Spa e centro benessere, un rooftop bar con vista panoramica sul mare, piscina e ristorante. Situato a pochi passi dal lungomare, dai negozi e dai ristoranti locali, l’hotel permetterà agli ospiti di immergersi nell’atmosfera maltese e nel suo ricco patrimonio culturale. NH Collection Sliema si trova inoltre a meno di 10 chilometri dalla capitale, Valletta, in una zona che, come l’intera isola, gode di oltre 300 giorni di sole all’anno.

La firma di NH Collection Sliema, che opererà con un contratto di franchising, rappresenta un passo strategico per l’espansione di Minor Hotels nei mercati chiave. Per guidare questa espansione, Minor Hotels ha nominato Sandra Cremesini nel ruolo di Senior Vice President Franchise Support, Minor Hotels Europe & Americas. Con oltre un decennio di esperienza internazionale nella gestione di franchising presso aziende leader del settore come Marriott, la sua nomina rafforza l’impegno del gruppo per una crescita strategica attraverso il franchising.

Gonzalo Aguilar, CEO di Minor Hotels Europe & Americas, ha commentato la firma di NH Collection Sliema: “Malta segna un nuovo capitolo entusiasmante per Minor Hotels, poiché entriamo per la prima volta in questa destinazione vivace e strategica. Siamo lieti di portare l’esperienza straordinaria di NH Collection a Malta, combinando ospitalità premium e autenticità locale a Sliema”.