Minor Hotels lancia Minor PRO Agencies Programme per le agenzie di viaggio

Minor Hotels rafforza il proprio impegno verso la digitalizzazione del canale trade con il lancio di Minor PRO Agencies Programme, il nuovo programma dedicato alle agenzie di viaggio all’interno della piattaforma professionale Minor PRO.

L’iniziativa, presentata a Milano, punta a offrire agli operatori uno strumento digitale flessibile e integrato per la gestione delle prenotazioni e della collaborazione con il gruppo alberghiero internazionale, presente in 66 Paesi con oltre 640 strutture tra hotel, resort e residence.

Elemento centrale del programma è il sistema di commissioni progressive, articolato su quattro livelli – Explorer, Champion, Icon e Legend – che premia le agenzie in base ai volumi di produzione generati attraverso la piattaforma minor-pro.com. L’obiettivo è incrementare la redditività degli operatori offrendo al tempo stesso un’esperienza di prenotazione semplificata, con disponibilità in tempo reale e modalità di pagamento flessibili.

Tra i vantaggi previsti figurano commissioni accelerate, accesso a tutte le tariffe pubbliche e promozionali e piena disponibilità delle categorie camere. Il programma include inoltre benefit dedicati agli agenti di viaggio, come sconti fino al 50% sui soggiorni personali e accesso alle tariffe Minor DISCOVERY, il loyalty programme del gruppo che consente ai clienti di accumulare DISCOVERY Dollars.

L’iscrizione al Minor PRO Agencies Programme è gratuita e aperta sia alle agenzie che effettuano prenotazioni per i propri clienti sia agli agenti per viaggi personali.

Con questa iniziativa Minor Hotels prosegue il percorso di consolidamento del proprio ecosistema B2B, integrando in Minor PRO servizi, strumenti e programmi dedicati ad agenzie, aziende, tour operator e organizzatori di eventi. La piattaforma riunisce infatti soluzioni per prenotazioni individuali, meeting e gruppi, oltre a vantaggi corporate e offerte dedicate ai professionisti del settore.

Il lancio del nuovo programma conferma la strategia del gruppo orientata a rafforzare il dialogo con il trade attraverso strumenti digitali e un’offerta sempre più integrata, in linea con l’evoluzione del mercato turistico internazionale.