Go4sea in tour nelle adv, al via roadshow dedicato ad Altrove e Bellomondo

Ha preso il via il 27 maggio da Bari il roadshow itinerante di Go4sea che, nelle prossime settimane, farà tappa in 17 città italiane con l’obiettivo di incontrare direttamente le agenzie di viaggio e presentare le novità della programmazione 2026.

Dopo gli appuntamenti in Puglia, il tour proseguirà tra Centro e Sud Italia per poi raggiungere, nella seconda metà di giugno, le principali città del Centro-Nord. Una formula scelta dall’operatore per favorire il confronto diretto con i partner sul territorio, privilegiando il dialogo e l’ascolto rispetto a un unico evento nazionale.

Al centro degli incontri ci sono due progetti strategici sviluppati negli ultimi anni. Il primo è Altrove, piattaforma evoluta in un marketplace dedicato alle agenzie di viaggio, con un’ampia offerta di itinerari, tour garantiti e proposte per il medio e lungo raggio. Il secondo è Bellomondo, iniziativa dedicata ai viaggi di community con piccoli gruppi, pensata per valorizzare esperienze autentiche, percorsi meno convenzionali e momenti di immersione nelle culture locali.

Entrambi i progetti sono il risultato di oltre due anni di investimenti in ricerca, sviluppo tecnologico e progettazione di prodotto. Secondo il management dell’azienda, l’obiettivo è rafforzare il ruolo del tour operator come partner delle agenzie, offrendo strumenti, competenze e nuove opportunità di business.

Per Go4sea, Altrove e Bellomondo rappresentano due declinazioni della stessa visione: creare maggiore valore per la distribuzione e rispondere all’evoluzione delle esigenze dei viaggiatori attraverso formule innovative e sempre più orientate all’esperienza.