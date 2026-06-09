Ixpira al tramonto: lettera alle adv

L’annuncio ufficiale è arrivato con una mail inviata alle agenzie di viaggio: Ixpira non processerà nuove prenotazioni a causa di eventi di forza maggiore. Nella missiva, Ixpira afferma che le prenotazioni già in essere rimangono valide e la società supporterà le agenzie nella loro gestione. Naturalmente il sito sarà accessibile solo per consultazioni delle prenotazioni già esistenti e le operazioni di pagamento o di cancellazione.

Infine una nota importante: “acuni fornitori potrebbero non essere in grado o non disponibili nella gestione delle prenotazioni, con il concreto rischio che la prenotazione venga cancellata. La comunicazione è stata inviata tempestivamente sia alle agenzie che ai fornitori”.