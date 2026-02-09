Olimpiadi, l’Hotel de la Ville di Monza ospita Mattarella

Nell’anno in cui l’Italia torna protagonista dello sport mondiale, l’eccellenza dell’accoglienza monzese si attesta ai massimi vertici istituzionali. In occasione della cerimonia inaugurale dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, l’Hotel de la Ville ha avuto il privilegio di ospitare il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

La scelta del Capo dello Stato suggella il prestigio di una struttura che, dal 1958, è sinonimo di eleganza senza tempo e riservatezza assoluta. Gestito con dedizione sartoriale dalla famiglia Nardi, l’hotel si conferma non solo come punto di riferimento per l’alta hôtellerie, ma come vera e propria “ambasciata” del gusto e dell’ospitalità italiana.

È proprio questa eccellenza ad aver consolidato il posizionamento dell’Hotel de la Ville come la “prima casa di lusso fuori Milano”. Più che un semplice albergo, la struttura si propone come l’alternativa colta e aristocratica ai grandi hotel del capoluogo: una dimora di charme, affacciata sulla Villa Reale di Monza, che offre gli standard dei più blasonati cinque stelle internazionali, ma con il calore e la discrezione di una residenza privata.

Affacciato sulla Villa Reale, dimora di nobili sovrani, l’Hotel de la Ville si distingue come l’indirizzo d’elezione per l’alta diplomazia e i vertici istituzionali, garantendo un equilibrio millimetrico tra eleganza formale e assoluta riservatezza. La struttura vanta un’eredità storica senza eguali nella gestione di personalità di alto profilo: celebre nel mondo come dimora dei campioni di Formula 1, ha ospitato negli anni un parterre de rois di sovrani, icone dell’arte, sportivi, celebrità e leader globali, offrendo loro una cornice unica, capace di coniugare l’impeccabile servizio di un Grand Hotel con l’intima accoglienza di una dimora privata di lusso.”