Prima affiliazione in Grecia per BWH Hotels: il Collini Hotel Mykonos entra in WorldHotels Elite

Immerso nella quiete e nella bellezza mozzafiato di Mykonos, il Collini Hotel Mykonos entra ufficialmente nel network BWH Hotels Italy and South-East Europe, aderendo al brand WorldHotels Elite. Si tratta della prima affiliazione in Grecia da quando BWH Hotels Italia ha assunto la guida dei mercati del Sud-Est Europa, dando vita alla nuova realtà.

La struttura, che aprirà le sue porte a maggio 2026, rappresenta un altro capitolo dell’eleganza firmata Collini Hotels & Resorts, già nota per il Collini Rooms di Milano, disponibile da settembre sui canali di prenotazione BWH.

Raffinato e ricercato, il Collini Hotel Mykonos si inserisce perfettamente nella Collection Elite, tra le più rappresentative del brand WorldHotels, dedicato alle strutture indipendenti di alta gamma. Sorge a Fanari, un angolo di paradiso dove la natura selvaggia delle Cicladi si fonde con il blu profondo del Mar Egeo, dando vita a paesaggi di rara bellezza e tramonti che incantano. Lontano dai percorsi più battuti, Fanari è il rifugio ideale per chi cerca autenticità, relax e una vista che abbraccia l’orizzonte. In questo scenario privilegiato, il Collini Hotel Mykonos, WorldHotels Elite si distingue per la sua capacità di fondere ospitalità mediterranea e design italiano contemporaneo. Le suite esclusive di cui dispone, con vista mare, sono concepite come spazi privati e accoglienti, dove ogni dettaglio, dai materiali pregiati alla luce naturale che filtra dalle ampie vetrate, contribuisce a creare un’atmosfera di comfort assoluto. Alcune sistemazioni offrono la possibilità di jacuzzi privata o una plunge pool, perfette per vivere momenti di relax immersi nella quiete e nella bellezza del paesaggio.

“Dopo l’ingresso del Collini Rooms di Milano nella Collection Crafted, siamo felici di rafforzare il nostro legame con il brand BWH Hotels attraverso l’affiliazione del Collini Hotel Mykonos al brand WorldHotels Elite. Questo nuovo traguardo consolida ulteriormente il nostro legame con il brand BWH Hotels, con cui condividiamo una visione dell’ospitalità che va oltre il comfort e si trasforma in racconto, esperienza, identità. Mykonos, con la sua luce intensa, la natura selvaggia e l’energia vibrante, ci ha ispirati a creare una struttura capace di dialogare con il paesaggio e con il desiderio di bellezza dei nostri ospiti. Entrare a far parte di una collezione così prestigiosa ci consente di esprimere anche qui il nostro approccio distintivo, fatto di stile, personalità e cura sartoriale per ogni dettaglio”, dice Carmine Rotondaro, proprietario di Collini Hotels & Resorts.

Il nuovo ingresso è stato accolto con grande soddisfazione da Fabrizio Doria, Chief Development Officer di BWH Hotels Italy and South-East Europe: “L’ingresso del Collini Hotel Mykonos nella collezione WorldHotels Elite rappresenta un traguardo importante per il nostro Gruppo: è la prima affiliazione in Grecia e al tempo stesso la seconda struttura della stessa proprietà a entrare nel network, dopo il Collini Rooms di Milano. Questo consolidamento nasce da una visione condivisa dell’ospitalità, interpretata in modo audace, distintivo e profondamente legato al territorio. Con questa nuova affiliazione, superiamo le dieci strutture WorldHotels in pochi mesi, confermando il nostro impegno nel valorizzare un brand internazionale che celebra l’indipendenza, il design e l’identità autentica delle destinazioni”. Sull’importanza del brand si è espresso anche l’Head of Revenue and Business Development di Collini Hotels & Resorts, Roberto Frau: “Abbiamo scelto WorldHotels per dare forza alla nostra strategia commerciale, con strumenti concreti e performanti. Il supporto del team BWH e la sinergia con il brand sono stati preziosi: ci hanno permesso di aumentare la visibilità sui mercati globali e di partecipare con efficacia a fiere ed eventi internazionali”.