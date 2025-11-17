Room Mate Hotels lancia il ‘Bright Friday’: sconti fino al 40%

Room Mate Hotels lancia il Bright Friday, offrendo sconti fino al 40% sulle prenotazioni effettuate sul sito web ufficiale della catena alberghiera. L’iniziativa, fino al 1^ dicembre, invita a scoprire alcune delle città più visitate d’Europa: da Madrid, Barcellona e Valencia, fino ad Amsterdam, Londra, Firenze e Venezia, dove la catena alberghiera è presente con boutique hotel riconosciuti per il loro carattere, il design contemporaneo e la posizione privilegiata.

Si potrà usufruire dello sconto applicando il codice promozionale RMBLACK25 per tutti i soggiorni fino al 26 dicembre 2025. Alla campagna si affianca anche un concorso social su Instagram, che mette in palio un soggiorno per due persone in una qualsiasi delle strutture Room Mate Hotels (con l’eccezione di Palazzo dei Fiori a Venezia e del Room Mate Lime Tree a Londra) includendo colazioni per due. Per partecipare è sufficiente seguire i profili Instagram di Room Mate Hotels e del CEO Kike Sarasola, mettere ‘mi piace’ al post ufficiale del concorso e indicare nei commenti con chi si vorrebbe condividere l’esperienza.