Treasure Beach Village: nuovo villaggio family al Beaches Turks and Caicos

Beaches Resorts amplia l’offerta del Beaches Turks and Caicos con l’apertura del Treasure Beach Village, nuovo villaggio dedicato alle famiglie realizzato con un investimento di 150 milioni di dollari. L’area introduce 101 nuove suite di grandi dimensioni, molte con più camere da letto, pensate per soggiorni multigenerazionali.

Tra le sistemazioni di punta figurano le CrystalSky 4-Bedroom Reserve Villas fronte oceano, su tre livelli con piscina privata e terrazza panoramica, e le Chairman’s Penthouse Suite, sviluppate su due piani. Completano l’offerta diverse tipologie di suite oceanview e concierge, caratterizzate da design open space e palette di colori ispirate ai paesaggi caraibici.

Il progetto include anche sei nuovi concept di ristorazione, tra cui la steakhouse Butch’s Island Chop House, la Pinta Food Hall con proposte gastronomiche internazionali e il BRÜ Coffee Bar, che di giorno serve caffè giamaicano e di sera cocktail artigianali.

Fulcro del villaggio è una piscina in stile laguna di circa 14.000 mq con area giochi e scivolo acquatico per i più piccoli. Tra le novità anche lo Starfish Cinema, primo cinema del brand con 32 posti dedicato a proiezioni e serate film per famiglie.

Il Treasure Beach Village si integra nell’offerta del resort, che comprende 28 punti food & beverage, il parco acquatico Pirates Island, attività sportive e programmi per bambini.

Secondo Adam Stewart, Executive Chairman di Sandals e Beaches Resorts, il nuovo ampliamento rafforza l’offerta del resort con spazi più ampi ed esperienze pensate per le esigenze delle famiglie contemporanee.

L’apertura segna inoltre una nuova fase di sviluppo per il brand Beaches Resorts, che ha annunciato un piano di investimenti di quasi 1 miliardo di dollari per espandere la propria presenza nei Caraibi nei prossimi anni.