UNA Italian Hospitality sostiene il FAI e valorizza le bellezze d’Italia

Nasce una collaborazione strategica che unisce ospitalità e tutela del patrimonio culturale per promuovere arte, paesaggio e identità nazionale, rafforzando il legame della più grande catena alberghiera italiana con il territorio. UNA Italian Hospitality annuncia la collaborazione con il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS.

Una collaborazione che nasce da una visione condivisa: promuovere la bellezza italiana come valore identitario, leva culturale e motore di sviluppo sostenibile dei territori. Un impegno che per UNA Italian Hospitality rappresenta la naturale evoluzione del proprio posizionamento: un brand profondamente radicato in Italia, che fa dell’attaccamento al territorio, dell’arte e della cultura i pilastri della propria filosofia di accoglienza, promuovendoli con i propri ospiti attraverso una proposta di esperienze studiate appositamente per ogni destinazione.

“Il sostegno al FAI rappresenta per noi molto più di una collaborazione: è l’espressione concreta della nostra identità di gruppo alberghiero italiano profondamente legato al territorio. Crediamo che l’ospitalità debba essere anche cultura, scoperta e consapevolezza. Sostenere il FAI significa contribuire alla tutela di ciò che rende unico il nostro Paese e offrire ai nostri ospiti un’esperienza autentica, capace di metterli in connessione con l’arte, la storia e il paesaggio italiano e perfettamente in linea con il dna dei nostri brand UNA Esperienze e UNA Hotels”, ha detto Giorgio Marchegiani, AD di UNA Italian Hospitality.

Il sodalizio mira a creare un dialogo diretto tra strutture alberghiere e Beni FAI, trasformando l’esperienza di soggiorno in un’occasione di scoperta culturale. All’interno degli hotel e resort del Gruppo verranno distribuite mappe personalizzate dedicate ai Beni FAI delle città coinvolte, con contenuti editoriali, approfondimenti valoriali sulla collaborazione e un codice sconto riservato agli ospiti di UNA Italian Hospitality per l’ingresso ai siti.

Parallelamente, verrà lanciata una campagna di comunicazione online dal gruppo alberghiero con l’obiettivo di raccontare la collaborazione e il proprio sostegno alla Fondazione.