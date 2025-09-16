Vacanze truffe a Sharm, il resort Domina Coral Bay non è coinvolto

In merito alle notizie circolate nel mese di agosto riguardo presunte truffe legate a pacchetti di viaggio per Sharm El Sheikh, Domina Coral Bay intende precisare che tali episodi hanno riguardato esclusivamente alcune proprietà private e non il resort nella sua veste alberghiera. La struttura ricettiva ufficiale Domina Coral Bay non ha alcun coinvolgimento nei fatti riportati e continua regolarmente le proprie attività.

Il resort si astiene da ogni commento specifico su vicende oggetto di indagini, ribadendo tuttavia con fermezza l’importanza di tutelare i viaggiatori e invita tutta la clientela a prenotare esclusivamente attraverso i canali ufficiali del gruppo Domina:

 il sito web ufficiale [www.domina.it]

 Domina Travel

 le agenzie di viaggio autorizzate e riconosciute

“Comprendiamo l’amarezza di chi è rimasto coinvolto in queste vicende, che hanno riguardato esclusivamente alcune proprietà private e non il resort Domina Coral Bay. Per questo vogliamo ribadire con chiarezza che non abbiamo alcun legame con operatori non autorizzati e che l’unico modo sicuro per prenotare una vacanza da noi è attraverso i nostri canali ufficiali. La tutela e la fiducia dei nostri ospiti sono e resteranno sempre la nostra priorità – commenta Enrico Toniazzi, Ceo del Gruppo Domina -.

Domina Coral Bay resta a disposizione dei propri ospiti per qualsiasi chiarimento e ringrazia tutti coloro che continuano a riporre fiducia nella nostra professionalità e serietà”.