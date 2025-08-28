Vantaggi esclusivi con l’offerta Summer Bonus firmata Falkensteiner 

Settembre e ottobre sono i mesi ideali per una parentesi di relax al mare grazie al clima mite, giornate ancora soleggiate e località più tranquille. Quale occasione migliore per ricaricare le energie con amici o famiglia, soggiornando nelle esclusive strutture firmate Falkensteiner Hotels & Residences?

Fino al 31 agosto 2025, è possibile approfittare della promozione Summer Bonus, attiva in una selezione di hotel. L’offerta, valida per soggiorni fino al 1° novembre 2025, prevede un credito di 30 euro per camera a notte e uno sconto fino al 15%.

Ecco qualche ispirazione fra il Bel Paese e la costa croata:

Affacciato su una delle spiagge più lunghe d’Europa, il Falkensteiner Hotel & Spa Jesolo è il punto di riferimento per chi desidera coniugare benessere e raffinatezza. La sua Acquapura Blue.Horizon Spa invita al relax con sauna panoramica, hammam, trattamenti hawaiani esclusivi, quattro piscine, sala yoga e area fitness vista mare. Novità della stagione è PURO | Cucina Autentica, dove riscoprire l’essenza più autentica della cucina italiana. Non manca poi un ricco programma per i piccoli ospiti con giochi, laboratori e animazione dedicata.

A breve distanza da Tropea e Capo Vaticano, il Falkensteiner Club Funimation Garden Calabria è la destinazione ideale per le famiglie in cerca di svago e relax. Il resort offre un’ampia gamma di servizi per tutte le età: dallo spray park di 4.000 m², perfetto per il divertimento dei più piccoli, alla Acquapura SPA, pensata per il benessere dei genitori. Completano l’esperienza numerosi campi sportivi, programmi di animazione coinvolgenti, aree gioco interne ed esterne, e spazi dedicati come Falky-Land e Teenie-Land.

A una manciata di minuti dalla città croata Zara, il Resort Punta Skala si estende su una penisola privata e ospita due strutture della Premium Collection del brand. Il Falkensteiner Family Hotel Diadora è un vero paradiso per le famiglie, con oltre 1.250 m² pensati per i bambini: ambienti ispirati al mondo sottomarino, una ludoteca interattiva, un laboratorio edutainment, sala cinema e una nuova stanza per ragazzi con giochi, laser tag e serate quiz. Il Falkensteiner Hotel & Spa Iadera, invece, è il place to be per chi desidera rigenerarsi in un contesto di assoluto relax: la sua Acquapura SPA di 6.000 m² vanta hammam, saune, piscine con acqua salata, trattamenti a base di erbe mediterranee e ampie zone vista mare dove rilassarsi. A completare l’offerta, il moderno Fortis Club, un centro sportivo e ricreativo che propone oltre 25 attività, tra cui bowling e calcio balilla, per mantenersi in forma anche durante la propria vacanza.

http://falkensteiner.com/it/offerte/summer-bonus