Falkensteiner Hotels & Residences lancia l’offerta Black Friday 2025

Il gruppo Falkensteiner Hotels & Residences lancia l’offerta per il Black Friday 2025 con uno sconto del 35% sulle tariffe di soggiorno nei numerosi indirizzi del gruppo. L’offerta rappresenta un’occasione unica per organizzare in anticipo le proprie vacanze in alcune delle destinazioni più affascinanti d’Europa, sfruttando condizioni vantaggiose.

A partire dal 24 novembre 2025, la promozione sarà accessibile in via esclusiva agli iscritti allo Spirit Club, il programma fedeltà gratuito del brand altoatesino. L’adesione al club consente di ottenere l’accesso anticipato al Black Friday Deal fino al 26 novembre. Dal 27 novembre, l’offerta sarà estesa anche ai non iscritti, per concludersi la mattina del 1^ dicembre 2025. L’iniziativa sarà strutturata secondo la logica del first come, first served, che premierà i viaggiatori che prenoteranno per primi.

Con oltre 30 strutture in alcune delle località più suggestive d’Europa, Falkensteiner Hotels & Residences offre un ampio ventaglio di esperienze di viaggio, accomunate dall’approccio Welcome Home, che si fonda su attenzione al dettaglio e un servizio pensato su misura per ogni ospite.

Le destinazioni balneari, come il Falkensteiner Hotel & Spa Jesolo o il Falkensteiner Resort Capo Boi, immerso nell’Area Marina Protetta di Capo Carbonara, uniscono la bellezza di paesaggi fronte mare al piacere di esperienze benessere. In Croazia, il Falkensteiner Resort Punta Skala offre atmosfere diverse ma complementari con spazi e strutture dedicati esclusivamente agli adulti, aree e programmi di intrattenimento pensati per le famiglie, oltre a tante attività per i più sportivi al Fortis Club. Le mete alpine, in Austria e in Alto Adige, invitano a riscoprire la montagna in chiave contemporanea, tra natura, relax e gastronomia d’autore. Fra queste spicca il Falkensteiner Hotel Kronplatz, ideale per una vacanza attiva a Plan de Corones, o Il Falkensteiner Hotel & Spa Carinzia, dove poter godere di tutti i benefici degli elementi naturali della Carnia, dall’area benessere ai ristoranti. Il Falkensteiner Family Resort Lido, in Val Pusteria, invece, è un paradiso family friendly con il suo Rooftop Sky Adventure Park.

Completano il panorama gli urban retreat a Praga, Bratislava e Bolzano, che rappresentano il punto di riferimento per chi desidera un city break tra architettura, arte e cultura.