Con il Cyber Monday sconti fino al 15% sui voli Wizz Air

Wizz Air celebra il Cyber Monday: i viaggiatori che prenotano tramite l’app mobile WIZZ e wizzair.com possono beneficiare di uno sconto fino al 15% sui loro servizi aggiuntivi, inclusa la selezione del posto, i bagagli da stiva e WIZZ Priority durante la prenotazione e fino al 25% di sconto dopo la prenotazione..

Il Cyber Monday aggiunge un ulteriore livello di convenienza a questa esperienza: una volta che gli utenti trovano la rotta adatta a loro, possono assicurarsi una tariffa scontata in pochi tocchi. Se stavi pensando di acquistare posti con spazio extra per le gambe, o di goderti il vantaggio della priorità, questo è il segnale per farlo.

Oltre allo sconto, l’app consente ai passeggeri di gestire digitalmente ogni fase del loro viaggio – dall’aggiunta di servizi alla verifica dei dettagli in movimento – creando un percorso semplificato e completamente mobile.

La promozione Cyber Monday è valida solo oggi, esclusivamente per le prenotazioni effettuate tramite wizzair.com o tramite l’app mobile WIZZ.