Con il Pink Friday di Wizz Air sconti fino a 30%

Wizz Air trasforma la fine di novembre in un parco giochi per chi pianifica viaggi con il Pink Friday, offrendo fino al 30% di sconto su rotte selezionate del suo network per le prenotazioni effettuate mercoledì 26, giovedì 27 e venerdì 28 novembre.

La promozione è ideale per chi ama confrontare le destinazioni, giocare con le date di viaggio e costruire il viaggio che si adatta al proprio programma e budget. Il Pink Friday offre ai viaggiatori la libertà di guardarsi intorno, lasciarsi ispirare e prenotare la rotta che più li attira.

La promozione si applica mercoledì, giovedì e venerdì, per le prenotazioni effettuate tramite l’app mobile WIZZ o su wizzair.com. Gli sconti si applicano solo a voli selezionati e i posti sono limitati.