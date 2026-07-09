Civitatis lancia Civitatis Pro per consolidare la rete globale di partner B2B

L’evoluzione della distribuzione turistica intermediata richiede piattaforme tecnologiche sempre più integrate e capaci di rispondere alle esigenze di scalabilità degli operatori professionali. In questa direzione si muove la strategia di Civitatis, piattaforma specializzata nella vendita online di visite guidate ed escursioni, che ha annunciato il lancio di Civitatis Pro. La nuova identità unifica e riorganizza l’intera offerta della compagnia dedicata al canale professionale, un comparto strategico che, secondo le stime aziendali, si avvia a chiudere l’esercizio finanziario del 2026 con un incremento del 32% del proprio volume d’affari B2B.

La ristrutturazione dell’ecosistema professionale, che conta oggi oltre 50.000 partner commerciali nel mondo, segmenta l’offerta in cinque specifici profili di business: agenzie di viaggio retail, tour operator e grossisti, marketplace e partner tecnologici, content creator e aziende che integrano le esperienze come servizio ancillare. L’obiettivo della multinazionale – attiva in mercati chiave come Italia, Spagna, Francia, Brasile, Messico e Argentina – è semplificare la transazione e l’integrazione del proprio catalogo selezionato di attività, escursioni e trasferimenti all’interno dei canali di vendita dei partner, eliminando la necessità per le agenzie di sviluppare reti di fornitori locali in proprio.

Sotto il profilo tecnologico e operativo, Civitatis Pro fa perno su soluzioni flessibili e modulari che spaziano dalle integrazioni API per contesti automatizzati a piattaforme professionali dedicate, soluzioni white label, widget e link di co-branding. A supporto dell’infrastruttura, il brand ha potenziato i team di assistenza e customer care dedicati ai partner B2B2C per garantire la sicurezza operativa prima, durante e dopo lo svolgimento delle esperienze.

“Collaboriamo con oltre 50.000 partner in tutto il mondo e volevamo dotare questo ecosistema di un’identità, di strumenti e di una proposta di valore all’altezza della sua importanza strategica e della maturità raggiunta. Non si tratta di un semplice cambio di nome, ma di una scelta che riflette il modo in cui vogliamo competere, collaborare e continuare a crescere insieme ai nostri partner nei prossimi anni”, ha detto Andrés Spitzer, CEO di Civitatis.

“Vogliamo che ogni professionista del turismo trovi in Civitatis Pro molto più di un semplice fornitore di attività: un partner capace di aiutarlo a vendere di più, operare meglio e offrire ai propri clienti un’esperienza davvero distintiva. È questa la differenza tra vendere singole esperienze e costruire una relazione di lungo periodo con ciascun partner”, ha aggiunto Verónica de Íscar, Chief B2B Sales Officer di Civitatis.